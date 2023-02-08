Міжнародні резерви України сягнули майже 30 мільярдів доларів
Станом на 1 лютого 2023 року міжнародні резерви України сягнули 29,9 мільярдів доларів США.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на НБУ.
За січень резерви зросли на 5%, на що вплинула низка чинників. В першу чергу, цьому сприяли надходження на користь уряду та виплати за обслуговування й погашення державного боргу.
На валютні рахунки уряду в Національному банку надійшло 4 327,7 млн доларів США. З них:
- 3 256,1 млн доларів США - від Європейського Союзу;
- 1 000,0 млн доларів США - від Сполучених Штатів Америки (через трастовий фонд Світового банку);
- 71,6 млн доларів США - від розміщення валютних облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП).
Також Кабмін виплатив за обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті $65 млн. З них $59 млн пішли на обслуговування та погашення боргу перед Світовим банком, $5 млн - валютних ОВДП, решта - боргу перед іншими міжнародними кредиторами.
Другий чинник: операції Нацбанку на валютному ринку України. Так, у січні НБУ продав на валютному ринку 3 089,6 млн доларів США та викупив до резервів - 28,5 млн. Отже, чистий продаж валюти минулого місяця знизився порівняно з груднем приблизно на $100 млн - до $3 061,1 млн.
І третій фактор: переоцінка вартості фінансових інструментів. Вона зросла до $225,7 млн.
Нагадаємо, що Національний банк України покращив прогноз зростання споживчих цін в Україні на 2023 рік з 20,8% до 18,7%. Проте в НБУ не бачать приводу для надмірного оптимізму.
Також повідомлялось, що державний бюджет на 2023 рік формувався та виконуватиметься в умовах надзвичайної невизначеності з огляду на безпрецедентні безпекові ризики. Втрати економіки через дефіцит електроенергії містять ризики для отримання планових податкових надходжень.
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