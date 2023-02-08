ua ru
Ср, 08 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Міжнародні резерви України сягнули майже 30 мільярдів доларів

Новость на русском →
Україна, Середа 08 лютого 2023 02:17
Міжнародні резерви України сягнули майже 30 мільярдів доларів Фото: Міжнародні резерви Украни сягнули 29,9 млрд доларів (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Станом на 1 лютого 2023 року міжнародні резерви України сягнули 29,9 мільярдів доларів США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на НБУ.

За січень резерви зросли на 5%, на що вплинула низка чинників. В першу чергу, цьому сприяли надходження на користь уряду та виплати за обслуговування й погашення державного боргу.

На валютні рахунки уряду в Національному банку надійшло 4 327,7 млн доларів США. З них:

  • 3 256,1 млн доларів США - від Європейського Союзу;
  • 1 000,0 млн доларів США - від Сполучених Штатів Америки (через трастовий фонд Світового банку);
  • 71,6 млн доларів США - від розміщення валютних облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП).

Також Кабмін виплатив за обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті $65 млн. З них $59 млн пішли на обслуговування та погашення боргу перед Світовим банком, $5 млн - валютних ОВДП, решта - боргу перед іншими міжнародними кредиторами.

Другий чинник: операції Нацбанку на валютному ринку України. Так, у січні НБУ продав на валютному ринку 3 089,6 млн доларів США та викупив до резервів - 28,5 млн. Отже, чистий продаж валюти минулого місяця знизився порівняно з груднем приблизно на $100 млн - до $3 061,1 млн.

І третій фактор: переоцінка вартості фінансових інструментів. Вона зросла до $225,7 млн.

Нагадаємо, що Національний банк України покращив прогноз зростання споживчих цін в Україні на 2023 рік з 20,8% до 18,7%. Проте в НБУ не бачать приводу для надмірного оптимізму.

Також повідомлялось, що державний бюджет на 2023 рік формувався та виконуватиметься в умовах надзвичайної невизначеності з огляду на безпрецедентні безпекові ризики. Втрати економіки через дефіцит електроенергії містять ризики для отримання планових податкових надходжень.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Національний банк України Економіка України
NEWS
Пісторіус зустрівся із Зеленським та пообіцяв нові зенітки Gepard до кінця лютого
Пісторіус зустрівся із Зеленським та пообіцяв нові зенітки Gepard до кінця лютого
DAILY
Заборона на бензин та дизель. Як нові санкції Заходу вдарять по Росії
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Заборона на бензин та дизель. Як нові санкції Заходу вдарять по Росії