Після справи про хабар: нардеп Гунько отримав нову підозру

Фото: Анатолій Гунько отримав нову підозру через схеми із землями НААН (facebook.com.sluganarodu.official)
Автор: Сергій Козачук

Чинного народного депутата Анатолія Гунька та його спільників підозрюють у привласненні майна Національної академії аграрних наук на суму понад 30 млн гривень через нелегальний збут врожаю.

За даними джерел РБК-Україна в правоохоронних органах, йдеться про Анатолія Гунька.

У 2021-2023 років він організував схему використання підконтрольних сільгоспугідь для вирощування та нелегального продажу оптових партій зернових.

Йдеться про привласнення понад 2,5 тисячі тонн агропродукції (соняшнику та кукурудзи) через мережу афілійованих компаній.

Для реалізації оборудки фігурант залучив депутата Київської обласної ради, двох керівників держпідприємств НААН, довірену особу.

Учасники схеми приховували реальну кількість зібраного врожаю, не відображаючи її у товаросупровідних документах.

Оголошення підозри

Наразі народному депутату та чотирьом його спільникам повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення або розтрата майна в особливо великих розмірах). Вирішується питання про обрання запобіжних заходів.

Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

 Фото: СБУ та НАБУ викрили нардепа на схемі із землею НААН на 30 млн гривень(t.me/SBUkr) 

Справа Гунька

Нагадаємо, у серпні 2023 року Анатолія Гунька вже викривали на отриманні хабаря у розмірі 85 тисяч доларів за обіцянку надати бізнесмену державні землі НААН в обробіток.

При цьому суд обрав запобіжний захід Гуньку. Його відправили у СІЗО до 7 жовтня з можливістю виходу під заставу.

У березні 2025 року Вищий антикорупційний суд визнав його винним у цій справі та призначив покарання у вигляді 7 років позбавлення волі, однак вирок оскаржується.

Також народного депутата Анатолія Гунька офіційно виключили з фракції "Слуга народу".

