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В Україні на хабарі спіймали нардепа Гунька та двох його спільників

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Вівторок 08 серпня 2023 16:30
В Україні на хабарі спіймали нардепа Гунька та двох його спільників Фото: Анатолій Гунько, нардеп (facebook.com/anatoliy.gunko1)
Автор: Іван Носальський

Українські правоохоронці підозрюють народного депутата та двох його спільників. Їх спіймали на отриманні хабара.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру в Telegram.

За інформацією джерела РБК-Україна у правоохоронних органах, йдеться про народного депутата від партії "Слуга народу" Анатолія Гунька.

Фото: українського нардепа спіймали на хабарі (t.me/SBUkr)

"При процесуальному керівництві прокурорів САП детективи НАБУ спільно з СБУ та за сприяння генерального прокурора на одержанні неправомірної вигоди викрито чинного народного депутата України та двох його спільників", - сказано в повідомленні правоохоронців.

У САП зазначають, що за попередньою версією слідства, народний депутат разом із спільниками отримав першу частину хабара у розмірі 85 тисяч доларів від приватного підприємця за оренду державних земель.

У СБУ деталізували, що урядовець намагався "продати" землю Національній академії аграрних наук.

Наразі вирішується питання про пред'явлення звинувачень нардепу та двом його спільникам. Зловмисникам загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна.

Скандали з нардепами

Нагадаємо, останні кілька місяців в Україні тривають скандали з народними депутатами України.

Зокрема, нещодавно ЗМІ з'ясували, що нардеп Юрій Арістов від "Слуги народу" нещодавно їздив у відпустку на Мальдіви. Він відпочивав у дорогому п'ятизірковому готелі.

Після цього парламентарій подав заяву про складання мандату до Ради. Парламент підтримав таку ініціативу.

Також сьогодні Давид Арахамія вирішив розпочати процедуру виключення з фракції "Слуга народу" нардепа Богдана Торохтія. Його дружина придбала дорогу нерухомість після початку повномасштабної війни, поки він отримував компенсації на оренду житла з держбюджету.

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