"Забули" про майно на 8 млн гривень: голова облради та нардепка постануть перед судом

Голова облради та його дружина, чинна нардепка, які не задекларували майно на понад 8 млн гривень, постануть перед судом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву НАБУ та власні джерела.

Джерела видання розповіли, що йдеться про народну депутатку з фракції "Слуга народу" Юлію Діденко та її чоловіка, голову Одеської обласної ради Григорія Діденка.

Згідно з даними слідства, фігуранти не вказали інформацію про майно у своїх щорічних майнових деклараціях за 2021-2023 роки.

Крім того, прокурор САП подав позов щодо конфіскації в подружжя на користь держави активів на майже 5 млн гривень, оскільки пояснити їхнє походження вони не можуть.

Встановлено, що саме на цю суму Юлія та Григорій Діденко у 2021–2024 роках зробили внески за апартаменти та два автомобілі Audi SQ8 (2021 і 2024 років випуску).

У жовтні 2025 року їм повідомили про підозру (ч. 2 ст. 366-2 КК України), а вже в грудні слідство було завершено.

Що відомо про Юлію Діденко

Юлія Діденко народилася 8 травня 1978 року у Донецьку. Закінчила факультет "управління трудовими ресурсами" Донецького національного університету імені Василя Стуса. Народна депутатка України IX скликання.

Фото: Юлія Діденко (facebook.com/ulia.didenko.122830)

З 2009 року займається підприємницькою діяльністю в Одесі. У 2016 році заснувала та очолила ТОВ "ФІРМА-СОФІЯ", яке займається діяльністю готелів і подібних засобів тимчасового розміщування.

Також Діденко працювала на посаді фінансової директорки угорської компанії Tantal-Plus KFT, яка займалась реалізацією м'яса індиків, та комерційної директорки ТОВ "Рекламне агентство "ВМЄСТЄ".

Що відомо про Григорія Діденка

Григорій Діденко народився 2 січня 1978 року. Освіта вища. У 2001 році закінчив Карпатський університет імені Августина Волошина в Ужгороді, фінансист.

Фото: Григорій Діденко (facebook.com/oblrada.didenko)

З 2001 року обіймав посаду комерційного директора компанії "V plus K kft" у місті Тисавашварі (Угорщина). Був засновником ТОВ "Альп" у селі Велика Добронь Ужгородського району Закарпатської області та ПП "Явір" у місті Донецьку.

З 2016 року - засновник ТОВ "Лезендар" в Одесі, засновник і власник ТОВ "Овідіополь-агро" в Овідіополі Одеської області, засновник і власник ТОВ "М'ясоопторг 2019" в селі Троїцьке Миколаївської області.

У жовтні 2020 року обраний депутатом Одеської обласної ради від партії "Слуга народу".