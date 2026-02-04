После дела о взятке: нардеп Гунько получил новое подозрение

По данным источников РБК-Украина в правоохранительных органах, речь идет об Анатолии Гунько.

В 2021-2023 годах он организовал схему использования подконтрольных сельхозугодий для выращивания и нелегальной продажи оптовых партий зерновых.

Речь идет о присвоении более 2,5 тысячи тонн агропродукции (подсолнечника и кукурузы) через сеть аффилированных компаний.

Для реализации сделки фигурант привлек депутата Киевского областного совета, двух руководителей госпредприятий НААН, доверенное лицо.

Участники схемы скрывали реальное количество собранного урожая, не отражая его в товаросопроводительных документах.

Объявление подозрения

Сейчас народному депутату и четырем его сообщникам сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение или растрата имущества в особо крупных размерах). Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.