Ядерна відповідь Трампу: Макрон збільшує арсенал Франції для захисту Європи

Франція посилить свій ядерний арсенал, оскільки зобов'язання США щодо безпеки Європи викликають сумніви.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Франція, на відміну від інших країн Європи, володіє незалежним від США в технічному плані ядерним арсеналом. Завдяки цьому Париж став центром європейських дискусій про власну ядерну оборону.
"Я наказав збільшити кількість ядерних боєголовок у нашому арсеналі, ми більше не повідомлятимемо дані про кількість нашого ядерного арсеналу", - заявив президент країни Еммануель Макрон.
Він додав, що Франція зміцнює ядерне співробітництво з низкою європейських країн, включаючи Німеччину, Польщу, Нідерланди, Бельгію, Грецію, Швецію і Данію.
"Посилення нашого арсеналу є необхідним. Щоб бути вільним, потрібно викликати страх, а щоб викликати страх, потрібно бути сильним", - сказав Макрон.
Агентство зазначає, що європейські уряди стикаються з найскладнішою ситуацією в галузі безпеки з часів холодної війни. Повномасштабне вторгнення РФ в Україну зруйнувало уявлення про стабільність на континенті, а президент США Дональд Трамп поставив під сумнів зобов'язання перед НАТО та ЄС.
Хоча Трамп і не заявляв про намір США вивести ядерну зброю, розміщену в Європі з 1950-х років, в рамках Організації Північноатлантичного договору, сумніви в цьому питанні спонукали європейські уряди шукати способи зміцнення власної оборони.
Французький ядерний арсенал є четвертим за величиною у світі, і тільки США та Росія володіють більшою кількістю розгорнутої атомної зброї. Йдеться про зброю, яка перебуває в стані готовності до застосування.
Нинішній арсенал Франції, що налічує 290 боєголовок, приблизно відповідає рівню 1984 року. На початку 1990-х років ядерний арсенал країни досяг піка, налічуючи 540 боєголовок.
Боєголовки розподілені між повітряними ракетами та балістичними ракетами ArianeGroup M51, що запускаються з підводних човнів.
Нагадаємо, Франція допускає розміщення своєї ядерної зброї на території союзників, щоб замістити "ядерку" США у Європі. Макрон заявив, що почав стратегічні обговорення щодо захисту всього континенту за допомогою французької ядерної зброї.
Нещодавно німецький канцлер Фрідріх Мерц заявив, що Німеччина та Франція ведуть переговори щодо європейського ядерного стримування.
Тим часом польський президент Кароль Навроцький заявив, що Польща повинна створити власну ядерну зброю, адже знаходиться "на межі збройного конфлікту".