Ядерный ответ Трампу: Макрон увеличивает арсенал Франции для защиты Европы

Франция, в отличие от других стран Европы, обладает независимым от США в техническом плане ядерным арсеналом. Благодаря этому Париж стал центром европейских дискуссий о собственной ядерной обороне.

"Я приказал увеличить количество ядерных боеголовок в нашем арсенале, мы больше не будем сообщать данные о количестве нашего ядерного арсенала", - заявил президент страны Эммануэль Макрон.

Он добавил, что Франция укрепляет ядерное сотрудничество с рядом европейских стран, включая Германию, Польшу, Нидерланды, Бельгию, Грецию, Швецию и Данию.

Сомнения в обязательствах США

"Усиление нашего арсенала является необходимым. Чтобы быть свободным, нужно вызывать страх, а чтобы вызывать страх, нужно быть сильным", - сказал Макрон.

Агентство отмечает, что европейские правительства сталкиваются с самой сложной ситуацией в области безопасности со времен холодной войны. Полномасштабное вторжение РФ в Украину разрушило представление о стабильности на континенте, а президент США Дональд Трамп поставил под сомнение обязательства перед НАТО и ЕС.

Хотя Трамп и не заявлял о намерении США вывести ядерное оружие, размещенное в Европе с 1950-х годов, в рамках Организации Североатлантического договора, сомнения в этом вопросе побудили европейские правительства искать способы укрепления собственной обороны.

Ядерный арсенал Франции

Французский ядерный арсенал является четвертым по величине в мире, и только США и Россия обладают большим количеством развернутого атомного оружия. Речь идет об оружии, которое находится в состоянии готовности к применению.

Нынешний арсенал Франции, насчитывающий 290 боеголовок, примерно соответствует уровню 1984 года. В начале 1990-х годов ядерный арсенал страны достиг пика, насчитывая 540 боеголовок.

Боеголовки распределены между воздушными ракетами и баллистическими ракетами ArianeGroup M51, запускаемыми с подводных лодок.