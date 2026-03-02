RU

Ядерный ответ Трампу: Макрон увеличивает арсенал Франции для защиты Европы

Фото: Эммануэль Макрон, президент Франции (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

Франция усилит свой ядерный арсенал, поскольку обязательства США по безопасности Европы вызывают сомнения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Франция, в отличие от других стран Европы, обладает независимым от США в техническом плане ядерным арсеналом. Благодаря этому Париж стал центром европейских дискуссий о собственной ядерной обороне.

"Я приказал увеличить количество ядерных боеголовок в нашем арсенале, мы больше не будем сообщать данные о количестве нашего ядерного арсенала", - заявил президент страны Эммануэль Макрон.

Он добавил, что Франция укрепляет ядерное сотрудничество с рядом европейских стран, включая Германию, Польшу, Нидерланды, Бельгию, Грецию, Швецию и Данию.

Сомнения в обязательствах США

"Усиление нашего арсенала является необходимым. Чтобы быть свободным, нужно вызывать страх, а чтобы вызывать страх, нужно быть сильным", - сказал Макрон.

Агентство отмечает, что европейские правительства сталкиваются с самой сложной ситуацией в области безопасности со времен холодной войны. Полномасштабное вторжение РФ в Украину разрушило представление о стабильности на континенте, а президент США Дональд Трамп поставил под сомнение обязательства перед НАТО и ЕС.

Хотя Трамп и не заявлял о намерении США вывести ядерное оружие, размещенное в Европе с 1950-х годов, в рамках Организации Североатлантического договора, сомнения в этом вопросе побудили европейские правительства искать способы укрепления собственной обороны.

Ядерный арсенал Франции

Французский ядерный арсенал является четвертым по величине в мире, и только США и Россия обладают большим количеством развернутого атомного оружия. Речь идет об оружии, которое находится в состоянии готовности к применению.

Нынешний арсенал Франции, насчитывающий 290 боеголовок, примерно соответствует уровню 1984 года. В начале 1990-х годов ядерный арсенал страны достиг пика, насчитывая 540 боеголовок.

Боеголовки распределены между воздушными ракетами и баллистическими ракетами ArianeGroup M51, запускаемыми с подводных лодок.

Ядерное оружие в ЕС

Напомним, Франция допускает размещение своего ядерного оружия на территории союзников, чтобы заместить "ядерку" США в Европе. Макрон заявил, что начал стратегические обсуждения по защите всего континента с помощью французского ядерного оружия.

Недавно немецкий канцлер Фридрих Мерц заявил, что Германия и Франция ведут переговоры о европейском ядерном сдерживании.

Между тем польский президент Кароль Навроцкий заявил, что Польша должна создать собственное ядерное оружие, ведь находится "на грани вооруженного конфликта".

