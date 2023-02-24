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Без деокупації Харківської області та Херсона не було б успіху у зброї, - Зеленський

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П'ятниця 24 лютого 2023 19:00
Без деокупації Харківської області та Херсона не було б успіху у зброї, - Зеленський Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Деокупація українськими захисниками Херсону, Херсонської та Харківської областей стала ключем для збільшення військової допомоги від західних країн-союзників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресконференцію президента України Володимира Зеленського.

Президент нагадав, що "спочатку у нас не було натівської зброї, і не могло бути, бо ми не в Альянсі". Потім з'явилася артилерія і HIMARS. Це стало новою сторінкою у війні. Але про танки ніхто з партнерів не говорив.

"Потім ми знайшли момент, ключ. І щось восени ми зробили. Щось дуже-дуже важливе, де показали, що ми спроможні відвойовувати землі. Це була дуже важлива деокупація Харківського регіону, а потім Херсонської області та Херсону. Це були дуже важливі кроки. Без цього не було б у нас успіху в інших видах зброї", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що сьогодні Німеччина вирішила збільшити кількість танків Leopard 2, які планувала відправити до України.

Також Швеція в рамках нового пакету військової допомоги для України постачатиме системи протиповітряної оборони IRIS-T та Hawk та офіційно підтвердила плани передати модернізовані танки Leopard 2.

РБК-Україна наводить ключові заяви президента на прес-конференції.

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