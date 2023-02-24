Без деокупації Харківської області та Херсона не було б успіху у зброї, - Зеленський

Президент нагадав, що "спочатку у нас не було натівської зброї, і не могло бути, бо ми не в Альянсі". Потім з'явилася артилерія і HIMARS. Це стало новою сторінкою у війні. Але про танки ніхто з партнерів не говорив.

"Потім ми знайшли момент, ключ. І щось восени ми зробили. Щось дуже-дуже важливе, де показали, що ми спроможні відвойовувати землі. Це була дуже важлива деокупація Харківського регіону, а потім Херсонської області та Херсону. Це були дуже важливі кроки. Без цього не було б у нас успіху в інших видах зброї", - сказав Зеленський.