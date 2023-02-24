Без деоккупации Харьковской области и Херсона не было бы успеха в оружии, - Зеленский

Президент напомнил, что "сначала у нас не было натовского оружия, и не могло быть, потому что мы не в Альянсе". Затем появилась артиллерия и HIMARS. Это стало новой страницей в войне. Но о танках никто из партнеров не говорил.

"Потом мы нашли момент, ключ. И что-то осенью мы сделали. Что-то очень важное, где показали, что мы способны отвоевывать земли. Это была очень важная деоккупация Харьковского региона, а затем Херсонской области и Херсона. Это были очень важные шаги". Без этого не было бы у нас успеха в других видах оружия", - сказал Зеленский.