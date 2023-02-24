IRIS-T і не тільки. Швеція передасть Україні системи ППО, - прем'єр

Швеція в рамках нового пакету військової допомоги для України постачатиме системи протиповітряної оборони IRIS-T та Hawk.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на SVT , про це заявив прем'єр Швеції Ульф Крістерссон на спільній пресконференції з міністром оборони Полом Йонсоном.

Голова уряду розповів, що його країна включить до пакету не лише ППО, а й танки Leopard.

При цьому міністр оборони наголосив, що такі постачання є насамперед сигналом для України, що Швеція продовжує підтримку, надаючи новий пакет допомоги.

"Україні потрібні системи протиповітряної оборони, для України абсолютно важливо, щоб Росія не отримала панування у повітрі. Це можливість, яку ми маємо забезпечити у довгостроковій перспективі", - додав Йонсон.