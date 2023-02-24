IRIS-T і не тільки. Швеція передасть Україні системи ППО, - прем'єр
Швеція в рамках нового пакету військової допомоги для України постачатиме системи протиповітряної оборони IRIS-T та Hawk.
Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на SVT, про це заявив прем'єр Швеції Ульф Крістерссон на спільній пресконференції з міністром оборони Полом Йонсоном.
Голова уряду розповів, що його країна включить до пакету не лише ППО, а й танки Leopard.
При цьому міністр оборони наголосив, що такі постачання є насамперед сигналом для України, що Швеція продовжує підтримку, надаючи новий пакет допомоги.
"Україні потрібні системи протиповітряної оборони, для України абсолютно важливо, щоб Росія не отримала панування у повітрі. Це можливість, яку ми маємо забезпечити у довгостроковій перспективі", - додав Йонсон.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що Швеція сьогодні, 24 лютого, офіційно підтвердила плани передати Україні модернізовані танки Leopard 2.
Також ми писали, що Швеція підтримала створення коаліції щодо постачання винищувачів в Україні.
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