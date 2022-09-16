Деоккупация, бюджет-2023 и новые угрозы: главное за неделю

Оккупанты атакуют критическую инфраструктуру украинских городов в ответ на успехи ВСУ на фронте. В освобожденной Харьковской области выявили массовые захоронения и пыточные. В Раду внесли проект бюджета на 2023 год, главным приоритетом которого является оборонная сфера. В Украине выявили первого заболевшего оспой обезьян.

Наступление ВСУ

С начала сентября ВСУ освободили почти всю Харьковскую область, а также несколько населенных пунктов в Донецкой и Херсонской областях.

В ходе контрнаступления в Харьковской области украинские военные вернули под контроль 421 пункт. Общая площадь деоккупированных территорий на юге и востоке страны составляет 6 тысяч кв.км.

Кроме того, Вооруженным силам Украины удалось захватить множество трофеев на Харьковском и Херсонском направлениях. В общей сложности противник потерял 336 единиц техники.

Также по сообщению Минобороны, все логистические пути оккупантов на южном фронте находятся под контролем ВСУ.

Удар по ТЭЦ-5 в Харькове

Одна из крупнейших в Украине харьковская ТЭЦ-5 была частично выведена из строя в результате удара россиян 11 сентября. Из-за атаки без света остались Харьковская и Донецкая области, частично были обесточены Запорожская, Днепропетровская и Сумская области. Также на некоторое время в городах пропало водоснабжение, в Харькове остановилось метро.

В Офисе президента назвали удар по ТЭЦ-5 безусловным проявлением терроризма России с целью оставить мирных граждан без света и тепла. "Таков трусливый "ответ" за бегство собственной армии с поля боя", - заявили в ОП.

Ракетный террор в Кривом Роге

Российские войска на этой неделе несколько раз обстреливали Кривой Рог. 14 сентября 8 ракетами атаковали дамбу Карачуновского водохранилища. Вследствие удара поднялся уровень воды в Ингульце, несколько районов города подтопило. Ракетные удары по критической инфраструктуре продолжились 15 сентября.

В пятницу гидротехнические сооружения Кривого Рога снова оказались под обстрелом. Спасатели ликвидируют последствия, чтобы предотвратить техногенную катастрофу.

Обострение между Азербайджаном и Арменией

Военное противостояние Армении и Азербайджана относительно Нагорного Карабаха вновь обострилось 13 сентября. Обе страны заявили о погибших и обвинили друг друга в эскалации.

Премьер Армении Никол Пашинян позвонил президенту РФ Путину и обратился в ОДКБ. Уже на следующий день он заявил, что готов подписать документы, из-за которых его могут считать предателем и отстранить от власти. А уже вечером у здания парламента Армении прошел митинг с требованием отставки Пашиняна.

При этом в США считают, что Россия может воспользоваться эскалацией конфликта между Арменией и Азербайджаном для отвлечения внимания от войны в Украине.

Гарантии безопасности для Украины

В Офисе президента представили документ под названием "Киевский договор безопасности". Он содержит рекомендации по международным гарантиям безопасности для Украины. Предусматривается, что страны-гаранты не должны отменять санкции против РФ до прекращения агрессии против Украины и компенсации всех убытков.

Также в документе указан список возможных гарантов (США, Великобритания, Канада, Польша, Италия, Германия, Франция, Австралия, Турция, страны Северной Европы и Балтии, Центральной и Восточной Европы).

Бюджет-2023

Правительство внесло в Верховную раду проект бюджета на следующий год. Его главными приоритетами являются армия и социальные программы. Почти 50% всего госбюджета-2023 будет направлено на сектор безопасности и обороны.

Размер прожиточного минимума и зарплат для бюджетников в 2023 году повышать не будут, однако индексация пенсионных выплат и все социальные выплаты будут обеспечены.

В прогнозе Кабмина для расчета бюджетных показателей указано, что среднегодовой курс будет держаться в районе 42,2 гривны за доллар. Но к концу 2023 года он может подняться до 50 гривен.

Новая помощь от США

Очередной пакет помощи от Штатов для Украины на 600 млн долларов будет включать дополнительные боеприпасы для HIMARS, более 30 тыс. 105-мм артиллерийских снарядов, противоартиллерийские радары, грузовики и прицепы для техники, противобеспилотные воздушные системы, оборудование для разминирования, противопехотные боеприпасы Claymore, подрывные боеприпасы и другое снаряжение.

Президент США Джо Байден распорядился о выделении нового пакета помощи 16 сентября спустя неделю после предыдущего транша на 675 млн долларов.

Глава Еврокомиссии в Киеве

15 сентября Урсула фон дер Ляйен посетила Киев с рабочим визитом. На встрече с Владимиром Зеленским глава ЕК обсудила энергетическую безопасность страны на фоне обстрелов и предстоящий отопительный сезон.

Кроме того, она подчеркнула, что Украина быстро и решительно движется к вступлению в Европейский Союз, страна находится на правильном пути.

Зеленский в Изюме

Президент Украины 14 сентября приехал в освобожденный Изюм и принял участие в церемонии поднятия государственного флага.

Также с главой государства в Изюме присутствовали командующий Сухопутных войск Александр Сырский, который руководит контрнаступлением на Харьковщине, заместитель министра обороны Анна Маляр и представители силовых структур. Владимир Зеленский поблагодарил воинов за освобожденные украинские земли.

Последствия оккупации Харьковщины

По оценке Минобороны Украины, разрушения в освобожденном Изюме Харьковской области сравнимы по масштабам с разрушениями в нескольких Бородянках, а по количеству жертв - минимум с двумя Бучами.

После бегства российских войск в лесу под Изюмом были выявлены массовые захоронения. Только в одном из них - более 400 тел с признаками пыток. Кроме того, правоохранители обнаружили не менее 10 пыточных оккупантов в Изюме, Балаклее, Волчанске, Граково.

Президент Украины в очередной раз призвал признать Россию государством-спонсором терроризма, поскольку нет другого пути для остановки его террора.16 сентября на место массового захоронения под Изюмом прибыли международные и украинские журналисты.

ДТП с Зеленским

Кортеж президента Украины попал в ДТП в ночь на 15 сентября. Машина Зеленского столкнулась в центре Киева с легковушкой.

Глава государства не получил серьезных травм. Водителю легкового авто оказали первую помощь медики, сопровождавшие Зеленского, после его забрала "скорая". ГБР начало расследование по факту аварии с президентским кортежем.

Оспа обезьян в Украине

Первый случай оспы обезьян лабораторно подтвержден в Украине 15 сентября. Заболевшего выявили благодаря ПЦР-тестированию.

Пациента госпитализировали с повышенной температурой и сыпью на теле. Он утверждает, что не выезжал за границу и не контактировал с больными оспой обезьян. Результаты собранного анамнеза указывают, что он был инфицирован в одном из крупных городов страны.