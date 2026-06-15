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День удару по Києву не випадковий: Зеленський пояснив зв'язок з ювілеєм Трампа

11:12 15.06.2026 Пн
2 хв
Росіяни кілька днів готувалися до цієї атаки
aimg Ірина Глухова
Фото: наслідки ворожої атаки на Київ (t.me/dsns_telegram)

Масований російський удар по Україні в ніч на 15 червня не випадковий. Він пов'язаний із днем народження президента США Дональда Трампа.

Як повідомляє РБК-Україна, про це сказав президент України Володимир Зеленський.

Сьогодні глава держави відвідав Києво-Печерську лавру, яка зазнала пошкоджень під час нічної атаки російських військ. Разом із ним на місці була прем'єр-міністр Юлія Свириденко.

За словами Зеленського, російський диктатор Володимир Путін діяв цинічно, поєднавши привітання Трампа з днем народження та масований удар по Україні.

"Тому він (Путін) як завжди абсолютно цинічно спочатку привітав президента США і після цього абсолютно цинічно завдав масованого удару по Україні, я думаю це не випадково", - сказав Зеленський.

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Президент додав, що росіяни кілька днів готувалися до цієї атаки, накопичуючи ракети.

"Вони не тільки збирали ракети, а вони чекали, щоб не зробити це до привітання з днем народження Трампа", - заявив глава держави.

Як відомо, вчора 14 червня, президент США Дональд Трамп святкував свій 80-й день народження. Відтепер він офіційно є найстарішим чинним президентом в історії Сполучених Штатів.

Атака на Київ

Нагадаємо, сьогодні Росія влаштувала нічний терор Україні - 70 ракет і 611 безпілотників.

Основним напрямком удару став Київ, також під атакою опинилися Дніпро та Харків.

Як повідомив президент Володимир Зеленський, понад 60 ракет були націлені саме на столицю.

У Києві внаслідок атаки загинули щонайменше п'ять людей, ще понад 30 отримали поранення. У місті зафіксовано численні руйнування.

Зокрема, після удару спалахнула пожежа на території Києво-Печерської лаври, пошкоджено житлові будинки, знищено найбільший і найсучасніший сортувальний термінал "Нової пошти".

Крім того, росіяни атакували кіностудію імені Довженка, де була знищена унікальна колекція костюмів.

Також пошкоджень зазнав Національний культурно-мистецький та музейний комплекс "Мистецький арсенал", де після удару виникла масштабна пожежа.

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат зазначив, що нинішня атака багато в чому нагадувала масований обстріл 2 червня, однак мала одну ключову відмінність.

Тим часом у Міноборони РФ традиційно відзвітували про нібито удари по "військових цілях".

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Володимир ЗеленськийСполучені Штати АмерикиДональд ТрампОбстріл КиєваВійна в Україні