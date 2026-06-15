День удара по Киеву не случайный: Зеленский объяснил связь с юбилеем Трампа

Массированный российский удар по Украине в ночь на 15 июня не случайный. Он связан с днем рождения президента США Дональда Трампа.
Как сообщает РБК-Украина, об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский.
Сегодня глава государства посетил Киево-Печерскую лавру, которая получила повреждения во время ночной атаки российских войск. Вместе с ним на месте была премьер-министр Юлия Свириденко.
По словам Зеленского, российский диктатор Владимир Путин действовал цинично, совместив поздравления Трампа с днем рождения и массированный удар по Украине.
"Поэтому он (Путин) как всегда абсолютно цинично сначала поздравил президента США и после этого абсолютно цинично нанес массированный удар по Украине, я думаю это не случайно", - сказал Зеленский.
Президент добавил, что россияне несколько дней готовились к этой атаке, накапливая ракеты.
"Они не только собирали ракеты, а они ждали, чтобы не сделать это до поздравления с днем рождения Трампа", - заявил глава государства.
Как известно, вчера 14 июня, президент США Дональд Трамп праздновал свой 80-й день рождения. Отныне он официально является самым старым действующим президентом в истории Соединенных Штатов.
Напомним, сегодня Россия устроила ночной террор Украине - 70 ракет и 611 беспилотников.
Основным направлением удара стал Киев, также под атакой оказались Днепр и Харьков.
Как сообщил президент Владимир Зеленский, более 60 ракет были нацелены именно на столицу.
В Киеве в результате атаки погибли по меньшей мере пять человек, еще более 30 получили ранения. В городе зафиксированы многочисленные разрушения.
В частности, после удара вспыхнул пожар на территории Киево-Печерской лавры, повреждены жилые дома, уничтожен самый большой и современный сортировочный терминал "Новой почты".
Кроме того, россияне атаковали киностудию имени Довженко, где была уничтожена уникальная коллекция костюмов.
Также повреждения получил Национальный культурно-художественный и музейный комплекс "Мистецький арсенал", где после удара возник масштабный пожар.
Представитель Воздушных сил Юрий Игнат отметил, что нынешняя атака во многом напоминала массированный обстрел 2 июня, однако имела одно ключевое отличие.
Тем временем в Минобороны РФ традиционно отчитались о якобы ударах по "военным целям".