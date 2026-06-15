Ігнат назвав особливість масованої атаки з "Цирконами"

Удар 15 червня по Україні відрізнявся від попередніх масованих атак ворога. Росія випустила 600 дронів і сімдесят ракет різних типів.

Як повідомляє РБК-Україна , про це заявив речник Повітряних сил Юрій Ігнат на телемарафоні.

Чим цей удар незвичайний

За словами Ігната, атака дуже схожа на обстріл 2 червня.

Головна відмінність - замість крилатих ракет "Калібр" цього разу Росія застосувала "Іскандер-К". Тип зброї змінився, але загальний характер удару залишився подібним.

Що і скільки збила ППО

Детальна статистика від речника ПС:

Крилаті ракети (Х-101 та "Іскандер-К") - збито 100% . Їх знищили і зенітники, і пілоти тактичної авіації, зокрема льотчики на F-16.

(Х-101 та "Іскандер-К") - збито . Їх знищили і зенітники, і пілоти тактичної авіації, зокрема льотчики на F-16. Балістичні ракети ("Іскандер-М", С-400) - з 34 збито 15 . Ігнат зазначив, що для такого типу атаки це доволі високий результат.

("Іскандер-М", С-400) - з 34 збито . Ігнат зазначив, що для такого типу атаки це доволі високий результат. "Циркони" (атакують як балістика) - збито 5 ракет . За словами речника, це один з найкращих результатів саме по цьому типу.

(атакують як балістика) - збито . За словами речника, це один з найкращих результатів саме по цьому типу. Безпілотники - з 611 збито та перехоплено 582.

Балістика - головна проблема

"Власне по збитих цілях, на жаль, проблема для нас досі залишається. Це балістика," - сказав Ігнат.

Він нагадав, що збивати балістичні ракети здатна лише система "Петріот". Саме тому частина таких ракет досягла цілей.

Де влучили ракети і дрони

Загалом 20 ракет і 27 безпілотників влучили в різних районах. Постраждали:

Київ - є влучання та жертви серед мирного населення

- є влучання та жертви серед мирного населення Харків - влучання балістичних ракет

- влучання балістичних ракет Дніпро - влучання балістики

Атака ще не закінчилась

Ігнат також попередив: удар продовжується. Навіть поза масованими обстрілами Росія щодня запускає дрони - до 200 на добу вночі та ще до 100 вдень. Запуски йдуть невеликими групами по 2-3 одиниці на різних напрямках.

"Дніпро дуже серйозно страждає від цих атак," - додав речник.