Ігнат назвав особливість масованої атаки з "Цирконами"
Удар 15 червня по Україні відрізнявся від попередніх масованих атак ворога. Росія випустила 600 дронів і сімдесят ракет різних типів.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив речник Повітряних сил Юрій Ігнат на телемарафоні.
Чим цей удар незвичайний
За словами Ігната, атака дуже схожа на обстріл 2 червня.
Головна відмінність - замість крилатих ракет "Калібр" цього разу Росія застосувала "Іскандер-К". Тип зброї змінився, але загальний характер удару залишився подібним.
Що і скільки збила ППО
Детальна статистика від речника ПС:
- Крилаті ракети (Х-101 та "Іскандер-К") - збито 100%. Їх знищили і зенітники, і пілоти тактичної авіації, зокрема льотчики на F-16.
- Балістичні ракети ("Іскандер-М", С-400) - з 34 збито 15. Ігнат зазначив, що для такого типу атаки це доволі високий результат.
- "Циркони" (атакують як балістика) - збито 5 ракет. За словами речника, це один з найкращих результатів саме по цьому типу.
- Безпілотники - з 611 збито та перехоплено 582.
Балістика - головна проблема
"Власне по збитих цілях, на жаль, проблема для нас досі залишається. Це балістика," - сказав Ігнат.
Він нагадав, що збивати балістичні ракети здатна лише система "Петріот". Саме тому частина таких ракет досягла цілей.
Де влучили ракети і дрони
Загалом 20 ракет і 27 безпілотників влучили в різних районах. Постраждали:
- Київ - є влучання та жертви серед мирного населення
- Харків - влучання балістичних ракет
- Дніпро - влучання балістики
Атака ще не закінчилась
Ігнат також попередив: удар продовжується. Навіть поза масованими обстрілами Росія щодня запускає дрони - до 200 на добу вночі та ще до 100 вдень. Запуски йдуть невеликими групами по 2-3 одиниці на різних напрямках.
"Дніпро дуже серйозно страждає від цих атак," - додав речник.
Нагадаємо, внаслідок нічного удару по Києву пошкоджені житлові будинки, висотки та пам'ятки - зокрема, постраждала Лавра. Кількість поранених у столиці зросла до 30 осіб.
Тим часом масований удар торкнувся і Київської області. Там пошкоджені будинки та автомобілі, серед постраждалих є дитина.
Як повідомляло РБК-Україна, під час атаки постраждала кіностудія імені Довженка - одна з найстаріших в Україні. Знищено найбільшу костюмну колекцію країни.