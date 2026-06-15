День удару по Києву не випадковий: Зеленський пояснив зв'язок з ювілеєм Трампа

Масований російський удар по Україні в ніч на 15 червня не випадковий. Він пов'язаний із днем народження президента США Дональда Трампа.

Як повідомляє РБК-Україна , про це сказав президент України Володимир Зеленський.

Сьогодні глава держави відвідав Києво-Печерську лавру, яка зазнала пошкоджень під час нічної атаки російських військ. Разом із ним на місці була прем'єр-міністр Юлія Свириденко.

За словами Зеленського, російський диктатор Володимир Путін діяв цинічно, поєднавши привітання Трампа з днем народження та масований удар по Україні.

"Тому він (Путін) як завжди абсолютно цинічно спочатку привітав президента США і після цього абсолютно цинічно завдав масованого удару по Україні, я думаю це не випадково", - сказав Зеленський.

Президент додав, що росіяни кілька днів готувалися до цієї атаки, накопичуючи ракети.

"Вони не тільки збирали ракети, а вони чекали, щоб не зробити це до привітання з днем народження Трампа", - заявив глава держави.