ua en ru
Пн, 15 июня Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Обстрел Киева Реформа ВСУ Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

День удара по Киеву не случайный: Зеленский объяснил связь с юбилеем Трампа

11:12 15.06.2026 Пн
2 мин
Россияне несколько дней готовились к этой атаке
aimg Ирина Глухова
День удара по Киеву не случайный: Зеленский объяснил связь с юбилеем Трампа Фото: последствия вражеской атаки на Киев (t.me/dsns_telegram)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Массированный российский удар по Украине в ночь на 15 июня не случайный. Он связан с днем рождения президента США Дональда Трампа.

Как сообщает РБК-Украина, об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский.

Сегодня глава государства посетил Киево-Печерскую лавру, которая получила повреждения во время ночной атаки российских войск. Вместе с ним на месте была премьер-министр Юлия Свириденко.

По словам Зеленского, российский диктатор Владимир Путин действовал цинично, совместив поздравления Трампа с днем рождения и массированный удар по Украине.

"Поэтому он (Путин) как всегда абсолютно цинично сначала поздравил президента США и после этого абсолютно цинично нанес массированный удар по Украине, я думаю это не случайно", - сказал Зеленский.

Читайте также: "Цирконы", баллистика и не только, главный удар по Киеву: как отработала ПВО

Президент добавил, что россияне несколько дней готовились к этой атаке, накапливая ракеты.

"Они не только собирали ракеты, а они ждали, чтобы не сделать это до поздравления с днем рождения Трампа", - заявил глава государства.

Как известно, вчера 14 июня, президент США Дональд Трамп праздновал свой 80-й день рождения. Отныне он официально является самым старым действующим президентом в истории Соединенных Штатов.

Атака на Киев

Напомним, сегодня Россия устроила ночной террор Украине - 70 ракет и 611 беспилотников.

Основным направлением удара стал Киев, также под атакой оказались Днепр и Харьков.

Как сообщил президент Владимир Зеленский, более 60 ракет были нацелены именно на столицу.

В Киеве в результате атаки погибли по меньшей мере пять человек, еще более 30 получили ранения. В городе зафиксированы многочисленные разрушения.

В частности, после удара вспыхнул пожар на территории Киево-Печерской лавры, повреждены жилые дома, уничтожен самый большой и современный сортировочный терминал "Новой почты".

Кроме того, россияне атаковали киностудию имени Довженко, где была уничтожена уникальная коллекция костюмов.

Также повреждения получил Национальный культурно-художественный и музейный комплекс "Мистецький арсенал", где после удара возник масштабный пожар.

Представитель Воздушных сил Юрий Игнат отметил, что нынешняя атака во многом напоминала массированный обстрел 2 июня, однако имела одно ключевое отличие.

Тем временем в Минобороны РФ традиционно отчитались о якобы ударах по "военным целям".

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Владимир Зеленский Соединенные Штаты Америки Дональд Трамп Обстрел Киева Война в Украине
Новости
В Киеве возросло количество погибших в результате атаки РФ
В Киеве возросло количество погибших в результате атаки РФ
Аналитика
"Украинцы теперь спят на 40 минут меньше": как война бьет по здоровью и провоцирует болезни
Василина Копыткокорреспондент РБК-Украина "Украинцы теперь спят на 40 минут меньше": как война бьет по здоровью и провоцирует болезни