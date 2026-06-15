День удара по Киеву не случайный: Зеленский объяснил связь с юбилеем Трампа

Массированный российский удар по Украине в ночь на 15 июня не случайный. Он связан с днем рождения президента США Дональда Трампа.

Как сообщает РБК-Украина , об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский.

Сегодня глава государства посетил Киево-Печерскую лавру, которая получила повреждения во время ночной атаки российских войск. Вместе с ним на месте была премьер-министр Юлия Свириденко.

По словам Зеленского, российский диктатор Владимир Путин действовал цинично, совместив поздравления Трампа с днем рождения и массированный удар по Украине.

"Поэтому он (Путин) как всегда абсолютно цинично сначала поздравил президента США и после этого абсолютно цинично нанес массированный удар по Украине, я думаю это не случайно", - сказал Зеленский.

Президент добавил, что россияне несколько дней готовились к этой атаке, накапливая ракеты.

"Они не только собирали ракеты, а они ждали, чтобы не сделать это до поздравления с днем рождения Трампа", - заявил глава государства.