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Львів частково знеструмлять сьогодні вночі: названо причину

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Львів, Середа 19 жовтня 2022 17:33
Львів частково знеструмлять сьогодні вночі: названо причину Фото: у Львові вночі місцями відключать світло (Getty Images)
Автор: Сергей Новиков

У ніч із 19 на 20 жовтня Львів буде частково знеструмлений у зв'язку з ремонтними роботами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Львівобленерго".

"У зв'язку з ремонтними роботами на електромережах, пов'язаних з ліквідацією наслідків ракетних атак, сьогодні з 00:00 до 06:00 можливі перерви в електропостачанні частини Львова", - йдеться у повідомленні.

Також у компанії зазначили, що з міркувань безпеки не можуть надати інформацію про точні адреси та вулиці, де не буде світла.

Нагадаємо, минулого тижня під час масованих ударів по українських енергетичних об'єктах постраждали Львів та область. В результаті протягом кількох днів у місті були перебої з енергопостачанням.

Через ці проблеми львів'ян закликали ставити буржуйки у укриттях та економити світло та воду.

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