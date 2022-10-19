На випадок вимкнення світла. Жителів Тернополя та Миколаєва закликають запастися водою та їжею
У середу, 19 жовтня, жителів Тернополя та Миколаєва закликали запастися водою та їжею, на випадок вимкнення світла.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення Миколаївського міського голови Олександра Сєнкевича та Тернопільського міського голови Сергія Надала.
"Друзі, ви бачите, як російські терористи обстрілюють об’єкти критичної інфраструктури по всій країні", - йдеться у повідомленні.
Сєнкевич закликав людей зробити запаси їжі та води. Також він додав, що аварійні бригади та комунальники працюють цілодобово, проте, треба бути готовими до будь-яких подій.
До жителів Тернополя звернулись із подібним закликом.
"Сьогодні ворог вчергове атакував ракетами інфраструктуру. Через сильний обстріл пошкоджено обладнання електромереж в сусідніх областях. Можливе аварійне вимкнення світла", - йдеться у повідомленні.
Сергій Надал попросив людей зробити запас води та тримати зарядженими телефони.
Нагадаємо, що у другій половині дня Російська Федерація знову атакувала Україну ракетами та дронами-камікадзе. Чути вибухи у Києві та інших регіонах, є інформація про прильоти.
Також повідомлялося про вибухи в Івано-Франківській області. Внаслідок удару виникла пожежа на Бурштинській ТЕС.
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