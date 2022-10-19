На випадок вимкнення світла. Жителів Тернополя та Миколаєва закликають запастися водою та їжею

Фото: Жителів Тернополя та Миколаєва закликають запастися водою та їжею (Віталій Носач, РБК-Україна)

У середу, 19 жовтня, жителів Тернополя та Миколаєва закликали запастися водою та їжею, на випадок вимкнення світла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення Миколаївського міського голови Олександра Сєнкевича та Тернопільського міського голови Сергія Надала.

"Друзі, ви бачите, як російські терористи обстрілюють об’єкти критичної інфраструктури по всій країні", - йдеться у повідомленні. Сєнкевич закликав людей зробити запаси їжі та води. Також він додав, що аварійні бригади та комунальники працюють цілодобово, проте, треба бути готовими до будь-яких подій. До жителів Тернополя звернулись із подібним закликом. "Сьогодні ворог вчергове атакував ракетами інфраструктуру. Через сильний обстріл пошкоджено обладнання електромереж в сусідніх областях. Можливе аварійне вимкнення світла", - йдеться у повідомленні. Сергій Надал попросив людей зробити запас води та тримати зарядженими телефони.