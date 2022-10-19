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Українців попередили про можливе відключення світла найближчими днями

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Київ, Середа 19 жовтня 2022 19:39
Українців попередили про можливе відключення світла найближчими днями Фото: віялові відключення світла можливі сьогодні та завтра (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Сьогодні та завтра у різних регіонах України можливі віялові відключення електрики, щоб спростити процес відновлення зруйнованої інфраструктури.

Про це заявив радник міністра енергетики України Олександр Харченко, повідомляє РБК-Україна із посиланням на його виступ в ефірі національного телемарафону.

"Ми сьогодні з колегами намагалися вдень порахувати, що пошкоджено, і, на жаль, за новими даними, близько 40% загальної інфраструктури та наших генеруючих потужностей справді серйозно пошкоджені. Триває робота з відновлення та ремонту, але дива можливі до певної міри. Тому потрібно очікувати, що сьогодні-завтра будуть не лише аварійні, а й планові відключення, щоб не перевантажувати мережу", - заявив Харченко.

Раніше ми писали, що сьогодні ввечері, 19 жовтня, електрика у низці районів на лівому березі Києва була відновлена. Відключення сталися через аварію на трансформаторі.

Також повідомлялося, що російські військові сьогодні, 19 жовтня, завдали ракетного удару по Бурштинській ТЕС в Івано-Франківській області.

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Електроенергія Віялові відключення
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