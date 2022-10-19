Відключення світла по Україні будуть почергові. Але не більше ніж на 4 години

Відключення світла по всій Україні 20 жовтня 2022 року буде почерговими. Очікується, що обмеження вводитимуться не більше ніж на 4 години.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Укренерго".

Повідомляється, що 20 жовтня по всій країні можуть бути відключення світла з 07:00 до 22:00. Де саме і в який час, потрібно дивитися на сайтах обленерго.

"Відключення будуть почерговими - тривалість черги також визначає обленерго, але не більше 4 годин", - йдеться у повідомленні.

У компанії наголошують, що це вимушений крок, оскільки з 10 жовтня українська енергосистема зазнала атак ворога більше, ніж за 8 місяців війни. Сьогодні цивільну інфраструктуру знову атакували.

"Погода погіршується. Будь ласка, подбайте про те, щоб до завтра, до 07:00 ранку ви мали заряджені телефони, павербанки, запас води, ліхтарики та батарейки до них. Теплі шкарпетки та ковдри. Будь ласка, повідомте про це всім, хто не користується. соцмережами, щоб вони також були готові", - додали в "Укренерго".

На сайті Міністерства енергетики можна знайти посилання на сайти операторів мереж, які публікують оголошення про відключення світла.