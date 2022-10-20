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У Києві почали вимикати світло

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Київ, Четвер 20 жовтня 2022 00:37
У Києві почали вимикати світло Фото: У Києві почали вимикати світло (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олег Васьків

НЕК Укренерго запровадив відключення електроенергії у Києві для уникнення аварій з 23:24 години 19 жовтня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "ДТЕК Київські електромережі".

"Відключення триватиме для кожного клієнта не більше, ніж 4 години. Однак вони можуть повторитись для деяких споживачів протягом доби дня через 8 годин, якщо Укренерго не відмінить застосування стабілізаційних відключень", - вказали у енергетичній компанії.

Водночас навели приклад, якщо будинок відключався з 08:00 до 12:00 години, то, якщо стабілізаційне відключення триватиме протягом дня, повторне відключення буде з 20:00 до 24:00 години.

Для того, аби підтримати енергосистему, всіх мешканців Києва закликали споживати електроенергію помірно:

  • вмикати енергоємні прилади по черзі;
  • максимально знизити споживання електроенергії ввечері з 17:00 до 23:00 години;
  • бізнес клієнтів обмежити використання зовнішнього освітлення фасадів офісів, ресторанів, торгових центрів.

"Ці прості кроки допоможуть знизити необхідність відключень, або кількість відключених будинків. Наразі це найкраща підтримка енергетиків, котрі в режимі 24/7 роблять все можливе, щоб кожен вдома мав світло", - додали у "ДТЕК Київські електромережі".

Нагадаємо, у Сумській області 20 жовтня вводять режим максимальної економії електричної енергії та відключають водопостачання з 7 години ранку до 23 години вечора.

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