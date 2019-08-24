День Независимости 2019: где и когда смотреть онлайн

В День Независимости на Майдане пройдет Шествие Достоинства и Марш защитников
День Независимости 2019 традиционно отмечают в столице 24 августа, однако в этом году парад состоится без военной техники.
Торжественные мероприятия на Майдане начнутся утром 24 августа. Следить за парадом ко Дню Независимости 2019 онлайн можно на РБК-Украина.
Также прямую трансляцию маршей 24 августа в Киеве можно будет посмотреть в эфире украинских телеканалов "UA:Перший", "Прямий", “1+1” с 09:30.
Онлайн празднования Дня Независимости будет доступен онлайн на страницах “Радіо Свобода”, “Громадське телебачення”, "112 Україна" в YouTube.
Мероприятия по случаю празднования 28-й годовщины независимости Украины пройдут на главной площади Киева. Парад в новом формате, марш ветеранов АТО, флешмоб и концерт состоятся на Майдане Незалежности 24 августа.
В 09:30 у памятного знака на аллее Героев Небесной Сотни будет объявлена общенациональная минута молчания. После этого запланирована церемония возложения цветов, в которой примут участие президент Владимир Зеленский, родные погибших участников Революции Достоинства и дети.
Затем на Майдане Независимости будет исполнен Гимн Украины и поднят Национальный флаг. Глава государства выступит с обращением и в 09:50 наградит выдающихся украинцев.
Репетиция "Марша Достоинства" (фото: facebook.com/Bogachuk.Oleg)
Около 10:00 начнется парад “Марш Достоинства” - шествие военнослужащих разных родов войск Вооруженных сил Украины, более 200 зарубежных военных, дипломатов, а также врачей, учителей, спортсменов и представителей других профессий, которые являются гордостью государства.
В 11:00 Маршем защитников по площади пройдут ветераны АТО, волонтеры, родственники погибших воинов на востоке Украины. С инициативой о его проведении выступили ветеранские организации после решения Владимира Зеленского отменить традиционный военный парад.
После завершения официальной части торжеств на Майдане Незалежности запланирован музыкально-танцевальный флешмоб.
Также состоится концерт при участии оркестров и известных исполнителей, среди которых украинские звезды оперы Андрей Романенко, Евгений Орлов, Оксана Крамарева и Анжелина Швачка, композитор Мирослав Скорик, Тина Кароль, группа ONUKA.
Как сообщало РБК-Украина, украинцы дали оценку годам независимости страны. Так, по данным опроса фонда "Демократические инициативы" и КМИС, 26% граждан считают, что больше было положительного.
Напомним, что по данным исследования Социологической группы "Рейтинг", отмечать День Независимости 2019 собираются 95% украинцев.