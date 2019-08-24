День Независимости 2019: где и когда смотреть онлайн

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В День Независимости на Майдане пройдет Шествие Достоинства и Марш защитников

День Независимости 2019 традиционно отмечают в столице 24 августа, однако в этом году парад состоится без военной техники.

Где смотреть День Независимости онлайн

Торжественные мероприятия на Майдане начнутся утром 24 августа. Следить за парадом ко Дню Независимости 2019 онлайн можно на РБК-Украина.

Также прямую трансляцию маршей 24 августа в Киеве можно будет посмотреть в эфире украинских телеканалов "UA:Перший", "Прямий", “1+1” с 09:30.

Онлайн празднования Дня Независимости будет доступен онлайн на страницах “Радіо Свобода”, “Громадське телебачення”, "112 Україна" в YouTube.

Когда и во сколько начнется парад на День Независимости

Мероприятия по случаю празднования 28-й годовщины независимости Украины пройдут на главной площади Киева. Парад в новом формате, марш ветеранов АТО, флешмоб и концерт состоятся на Майдане Незалежности 24 августа.

В 09:30 у памятного знака на аллее Героев Небесной Сотни будет объявлена общенациональная минута молчания. После этого запланирована церемония возложения цветов, в которой примут участие президент Владимир Зеленский, родные погибших участников Революции Достоинства и дети.

Затем на Майдане Независимости будет исполнен Гимн Украины и поднят Национальный флаг. Глава государства выступит с обращением и в 09:50 наградит выдающихся украинцев.

Репетиция "Марша Достоинства" (фото: facebook.com/Bogachuk.Oleg)

Около 10:00 начнется парад “Марш Достоинства” - шествие военнослужащих разных родов войск Вооруженных сил Украины, более 200 зарубежных военных, дипломатов, а также врачей, учителей, спортсменов и представителей других профессий, которые являются гордостью государства.

В 11:00 Маршем защитников по площади пройдут ветераны АТО, волонтеры, родственники погибших воинов на востоке Украины. С инициативой о его проведении выступили ветеранские организации после решения Владимира Зеленского отменить традиционный военный парад.

После завершения официальной части торжеств на Майдане Незалежности запланирован музыкально-танцевальный флешмоб.

Также состоится концерт при участии оркестров и известных исполнителей, среди которых украинские звезды оперы Андрей Романенко, Евгений Орлов, Оксана Крамарева и Анжелина Швачка, композитор Мирослав Скорик, Тина Кароль, группа ONUKA.

Как сообщало РБК-Украина, украинцы дали оценку годам независимости страны. Так, по данным опроса фонда "Демократические инициативы" и КМИС, 26% граждан считают, что больше было положительного.

Напомним, что по данным исследования Социологической группы "Рейтинг", отмечать День Независимости 2019 собираются 95% украинцев.