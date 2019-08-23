Каким будет празднование Дня Независимости 2019: главное

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

На День Независимости запланировано два парада без участия военной техники

24 августа Украина отметит 28-ю годовщину независимости. Программа мероприятий и каким будет парад на День Независимости 2019 - подробно на РБК-Украина.

Что готовят на День Независимости в Киеве

В этом году главный государственный праздник пройдет в измененном формате. В июле стало известно, что президент Владимир Зеленский подписал указ о праздновании Дня Независимости 2019 без традиционного военного парада.

Вместо демонстрации тяжелой военной техники по центру Киева "Маршем Достоинства" пройдут военнослужащие и выдающиеся украинцы разных профессий.

24 августа в столице запланировано еще одно масштабное мероприятие - Марш защитников Украины. Он пройдет при участии ветеранов АТО, волонтеров и семей погибших бойцов.

Марш Достоинства: программа

Согласно официальной программе, в этом году одним из основных акцентов праздника станут дети - будущее страны. Юные украинцы будут участвовать во всех торжествах по случаю годовщины независимости.

Празднование Дня Независимости начнется в 09:30 24 августа с минуты молчания у Креста на аллее Героев Небесной Сотни.

В знак памяти героев, отдавших жизни за мир и независимость страны, прозвучат 100 ударов колокола. В это время на Майдане поднимут Государственный флаг, а военный хор исполнит Гимн Украины.

Президент с семьей, ветераны АТО, родные погибших героев и дети примут участие в возложении цветов и повяжут желто-синие ленты на месте гибели участников Революции Достоинства.

В параде 24 августа будут участвовать дети (фото: facebook.com/president.gov.ua)

В 09:50 на Майдане состоится награждение украинцев, достигших выдающихся успехов в своих профессиях.

После чего военнослужащие различных родов войск ВСУ, а также врачи, учителя, спортсмены и представители других сфер деятельности пройдут праздничным Маршем Достоинства.

В программе празднования на главной площади Киева также запланирован хореографический флешмоб и концерт с участием оркестров и известных музыкантов. Во время их выступления прозвучат знаковые украинские песни в современной аранжировке.

В торжественной части мероприятия будет задействовано 5 оркестров, украинские оперные звезды мировой величины, известный композитор Мирослав Скорик, выступит солистка группы ONUKA Ната Жижченко, Тина Кароль исполнит Гимн Украины.

Марш защитников на День Независимости 2019

Марш защитников Украины также пройдет 24 августа на Майдане Незалежности после окончания официальных торжеств и Шествия достоинства (в 11:00).

Его главными участниками станут военнослужащие, ветераны АТО, представители волонтерских организаций, семьи погибших во время Революции Достоинства и военных действий на востоке Украины.



Марш защитников Украины (фото: facebook.com/vo.vesta)

Формирование колонны начнется в 08:00 в парке Шевченко, откуда в 10:00 она двинется по бульвару Шевченко, Бессарабской площади в направлении Майдана.

После завершения мероприятий на Майдане, в 12:00 на Михайловской площади у “Стены памяти” состоится молебен. Также планируется праздничный концерт.

Развлекательные мероприятия на День Независимости 2019

К 28-й годовщине независимости в столице приурочен “Забег в вышиванках” на “Кубок ко Дню Независимости”. Он пройдет с 09:00 до 13:00 по маршруту от Русановской до Днепровской набережной.

На Певческом поле к празднику начала работать выставка цветов. В этом году цветочные композиции посвящены спортсменам, прославившим Украину. Также 23 и 24 августа здесь состоится фестиваль-конкурс “Ты в сердце моем, Украина!”.

На Крещатике 24 августа пройдет социальный фестиваль “Карта мрії”, этнический фестиваль “Етнійчний віночок”, акция “Україна єдина” от киевского автомобильного клуба.

В 19:00 24 августа у Национального музея истории Украины начнется концерт “Классик пикник. Украинская поэма” участников ансамбля “Киевская камерата”.

С 23-го по 25 августа на аллее Славы пройдет выставка ретро-автомобилей и соревнования на установление рекорда Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что в связи с празднованием Дня Независимости в столице будут закрыты центральные станции метро.

Также во время праздничных мероприятий 24 августа ограничат движение пассажирского транспорта и перекроют несколько улиц.