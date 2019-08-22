Украинцы дали оценку годам независимости страны

Фото: митинг на Софийской площади (РБК-Украина)

За последнее время оценка улучшилась

Мнения украинцев о годах независимости с 1991 года разделились: 26% граждан считают, что больше было положительного, 23% - отрицательного. Об этом свидетельствуют данные опроса фонда "Демократические инициативы" и КМИС.

По данным опроса, большинство граждан (46%) склоняется к мысли, что за годы независимости было поровну и позитивного, и негативного.

В то же премя по сравнению с 2011 годом эти оценки существенно позитивнее: тогда 31% опрошенных ответили, что больше было негативного и лишь 13,5% ответили, что больше было положительного.

dif.org.ua

Опрос был проведен Фондом "Демократические инициативы" совместно с Киевским международным институтом социологии среди 2040 респондентов с 8 по 20 августа 2019 года по всей Украине, кроме оккупированных Россией территорий. Статистическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Напомним, по данным опроса Центра Разумкова, две трети (66%) украинцев не хотят восстановление Советского Союза. Хотят восстановления СССР 11% респондентов, еще 22% тоже хотят, но понимают, что в современных условиях это нереально.

Как сообщало РБК-Украина, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", в августе 2019 года в Украине в 2019 году зафиксировано рекордное за весь период исследований количество тех, кто поддержал бы провозглашение независимости Украины. По данным опроса, если бы сегодня перед украинцами снова встал выбор о независимости страны, то 82% проголосовали бы за (в 2012 году таких было 62%).