День Незалежності 2019: де і коли дивитися онлайн

У День Незалежності на Майдані пройде Хода Гідності та Марш захисників
День Незалежності 2019 традиційно відзначають в столиці 24 серпня, проте в цьому році парад відбудеться без військової техніки.
Урочисті заходи на Майдані почнуться вранці 24 серпня. Стежити за парадом до Дня Незалежності 2019 онлайн можна на РБК-Україна.
Також пряму трансляцію маршів 24 серпня в Києві можна буде подивитися в ефірі українських телеканалів "UA: Перший", "Прямий", "1+1" з 09:30.
Онлайн святкування Дня Незалежності буде доступне онлайн на сторінках "Радіо Свобода", "Громадське телебачення", "112 Україна" в YouTube.
Заходи з нагоди святкування 28-ї річниці незалежності України пройдуть на головній площі Києва. Парад в новому форматі, марш ветеранів АТО, флешмоб і концерт відбудуться на Майдані Незалежності 24 серпня.
О 09:30 біля пам'ятного знака на алеї Героїв Небесної Сотні буде оголошена загальнонаціональна хвилина мовчання. Після цього запланована церемонія покладання квітів, в якій візьмуть участь президент Володимир Зеленський, рідні загиблих учасників Революції Гідності та діти.
Потім на Майдані Незалежності військовий хор виконає Гімн України і буде піднято Національний прапор. Глава держави виступить із зверненням та о 09:50 нагородить видатних українців.
Репетиція "Ходи Гідності" (фото: facebook.com/Bogachuk.Oleg)
Близько 10:00 розпочнеться парад "Хода Гідності" - марш військовослужбовців різних родів військ Збройних сил України, понад 200 зарубіжних військових, дипломатів, а також лікарів, вчителів, спортсменів і представників інших професій, які є гордістю держави.
Об 11:00 Маршем захисників по площі пройдуть ветерани АТО, волонтери, родичі загиблих воїнів на сході України. З ініціативою про його проведення виступили ветеранські організації після рішення Володимира Зеленського скасувати традиційний військовий парад.
Після завершення офіційної частини урочистостей на Майдані Незалежності заплановано музично-танцювальний флешмоб.
Також відбудеться концерт за участю оркестрів та відомих виконавців, серед яких українські зірки опери Андрій Романенко, Євген Орлов, Оксана Крамарева і Анжеліна Швачка, композитор Мирослав Скорик, Тіна Кароль, група ONUKA.
Як повідомляло РБК-Україна, українці дали оцінку років незалежності країни. Так, за даними опитування фонду "Демократичні ініціативи" та КМІС, 26% громадян вважають, що більше було позитивного.
Нагадаємо, що за даними дослідження Соціологічної групи "Рейтинг", відзначати День Незалежності 2019 збираються 95% українців.