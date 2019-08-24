День Независимости 2019: как проходит празднование

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Украина празднует 28-ю годовщину независимости

24 августа в Украине отмечается День Независимости. Как проходит главный государственный праздник, парад онлайн, все подробности торжеств, а также фото и видео - на РБК-Украина.

День Независимости 2019

В 2019 году украинцы празднуют 28-ю годовщину независимости страны. Именно 24 августа 1991 года Верховный совет УССР принял “Акт провозглашения независимости Украины”, который позднее был подтвержден на Всеукраинском референдуме.

В 1992 году Верховная рада установила дату государственного праздника на 24 августа. Он является официальным нерабочим днем. А по случаю Дня Независимости 2019 украинцы будут отдыхать три дня, с 24-го по 26 августа включительно.

Парад на День Независимости в Киеве

Одной из главных традиций праздника является парад на Майдане и Крещатике. Первый прошел в 1994 году, когда Украина отказалась от ядерного вооружения, поэтому военной техники на этом параде не было.

В 1995-1997 и 2010-2013 гг. празднование Дня Независимости проходило без парадов. В 2000, 2002-2007 годах в шествии 24 августа участвовали только военные и оркестры.

В 1998 году по Майдану впервые проехала военная техника, в 2008 -2009 гг. также была продемонстрирована авиация.

С 2014 года традиция масштабных военных парадов 24 августа в центре столицы с участием подразделений ВСУ и современных образцов техники возобновилась.

Как стало известно в июле 2019 года, президент Владимир Зеленский принял решение о проведении 28-го Дня Независимости без военного парада.

В Офисе главы государства рассказали, что праздник пройдет в новом формате с "Маршем Достоинства". Его участниками станут не только военнослужащие, но также успешные представители различных профессий, спортсмены и дети. Однако военная техника не будет задействована в параде.

Репетиция "Марша Достоинства" (фото: facebook.com/Bogachuk.Oleg)

Программа мероприятий на День Независимости 2019

Торжественные мероприятия начнутся с минуты памяти Героев Небесной Сотни и церемонии возложения цветов на месте гибели участников Революции Достоинства с участием президента.

В 09:30 24 августа прозвучат сто ударов колокола, символизирующих удары сердец погибших. После чего на Майдане будет поднят Национальный флаг, а военный хор исполнит Гимн Украины.

В 09:50 состоится награждение выдающихся украинцев из различных сфер деятельности, которые являются гордостью нации. Затем начнется праздничный Марш Достоинства.

Также на главной площади запланирован хореографический флешмоб и концерт, где прозвучат знаменитые украинские песни в современной аранжировке. В мероприятии будут задействованы 5 оркестров, 18 пианистов, оперные звезды, народные артисты Украины. Выступит украинский композитор Мирослав Скорик, группа ONUKA, Тина Кароль и другие.

Кроме этого, ко Дню независимости общественные и волонтерские организации проведут Марш защитников Украины, в котором будут участвовать воины и ветераны АТО, медики, волонтеры, родные погибших во время военных действий.

Колонна начнет свое движение от парка им. Т.Г. Шевченко, черезе бульвар Шевченко и Бессарабскую площадь, а в 11:00 шествие пройдет по Майдану Незалежности.

Подготовка к Маршу защитников Украины (facebook.com/anton.kolumbet)

К празднику в столице приурочен “Забег в вышиванках”. Спортивное мероприятие будет проходить на Русановской набережной с 08:00 24 августа.

Традиционная выставка цветов ко Дню Независимости на Певческом поле в этом году посвящена выдающимся украинским спортсменам. Она будет работать в течение целого месяца, а 24 августа откроется в 10:00.

Во время парада и торжеств перекроют улицы

Движение транспортных средств на День Независимости в Киеве будет ограничено на следующих улицах:

ул. Крещатик (от ул. Б.Хмельницкого до б. Т. Шевченко) - с 08:00 до 22:00 24 августа;

Русановская набережная - с 07:00 до 13:00;

ул. Владимирская (от ул. Б.Житомирская до ул. Десятинная) - 24-25 августа;

ул. Владимирская (от ул. Л. Толстого до б. Т. Шевченко), на б. Т. Шевченко (от ул. Владимирской до Бессарабской пл.), на ул. Б. Васильковская (от ул. П. Скоропадского до Бессарабской пл.), на ул Бассейной (от Крутого узвоза до Крещатика) - с 10:00 до 12:00 24 августа.

Также ранее сообщалось, что по случаю празднования Дня Независимости станция метро "Майдан Независимости" не будет работать 24 августа до окончания мероприятий, частично ограничат работу ст.м. "Крещатик".

Напомним, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", День Независимости 2019 собираются отмечать 95% украинцев.