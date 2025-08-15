День Незалежності під час війни: чи буде понеділок після свята вихідним

Що каже про вихідні й свята "мирне" законодавство

Згідно зі статтею 67 Кодексу законів про працю (КЗпП), загальним вихідним днем в Україні є неділя. При цьому другий вихідний день (при 5-денному робочому тижні) може, як правило, надаватися роботодавцями "підряд із загальним вихідним днем".

Там же зазначається, що у випадку, коли святковий або неробочий день збігається з вихідним, він "переноситься на наступний".

При цьому перелік святкових і неробочих днів визначає стаття 73 КЗпП. У ній йдеться про те, що в цілому в Україні встановлено 9 святкових днів:

1 січня - Новий рік;

8 березня - Міжнародний жіночий день;

1 травня - День праці;

8 травня - День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років;

28 червня - День Конституції України;

15 липня - День Української Державності;

24 серпня - День Незалежності України;

1 жовтня - День захисників і захисниць України;

25 грудня - Різдво Христове.

Крім того, згідно з цією статтею документа, робота не повинна провадитись у дні релігійних свят:

один день (неділя) - Пасха (Великдень);

один день (неділя) - Трійця;

25 грудня - Різдво Христове.

Що змінилось після повномасштабного вторгнення РФ

Попри такі "традиційні" положення КЗпП, після повномасштабного вторгнення РФ на територію України 24 лютого 2022 року чимало речей змінилось.

Перш за все, президент Володимир Зеленський підписав указ № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні".

Згодом його неодноразово продовжували - у липні поточного року Верховна Рада вкотре продовжила дію воєнного стану (та загальної мобілізації) на чергові 90 днів - до 5 листопада 2025 року.

Окрім запровадження комендантської години та заборони масових зібрань, воєнний стан передбачає також і призупинення дії низки законодавчих норм, які регулюють питання святкових і вихідних днів, відпусток.

Згідно зі статтею 6 схваленого у березні 2022 року закону "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану", у цей період не застосовуються деякі норми певних статей КЗпП.

Йдеться зокрема про те, що зараз в Україні офіційні та додаткові вихідні з нагоди свят скасовуються, не є обов'язковими (а отже й не переносяться).

Чи можуть українці отримати вихідний після 24 серпня

Виходячи з вищесказаного, сьогодні навіть під час найважливіших світських або церковних свят (або ж після них) більшість державних служб і установ продовжують роботу у звичному режимі.

Цього року 24 серпня - День Незалежності України - припадає на неділю, тож "традиційно" понеділок для українців міг би бути вихідним. Однак під час воєнного стану таке "правило" не працює.

Водночас окремі компанії можуть ухвалювати рішення щодо відпочинку своїх співробітників у певні дні самостійно - на власний розсуд.

Отже, чи отримає хтось із українців додатковий вихідний після 24 серпня - залежить від конкретного роботодавця.