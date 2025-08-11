До Дня Незалежності деяким українцям виплатять до 3100 гривень: хто отримає допомогу
До Дня Незалежності українці з пільгових категорій можуть отримати разову грошову допомогу від держави. Суми виплат у 2025 році коливаються від 450 до 3100 гривень залежно від статусу одержувача.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення "Уряд online" в Telegram.
Хто і скільки отримає
Цю допомогу держава надає щороку в знак подяки й підтримки для тих, хто постраждав унаслідок воєн і репресій. Розмір виплат розподілений наступним чином:
- 3100 гривень - особам з інвалідністю I групи, які постраждали внаслідок війни, а також колишнім малолітнім в'язням концтаборів з інвалідністю;
- 2900 гривень - особам з інвалідністю II групи;
- 2700 гривень - особам з інвалідністю III групи;
- 1000 гривень - учасникам бойових дій, постраждалим учасникам Революції Гідності, дітям, народженим у таборах, та колишнім неповнолітнім в’язням;
- 3100 гривень - особам з особливими заслугами перед Батьківщиною;
- 650 гривень - членам сімей загиблих військових, ветеранів, вдовам/вдівцям, які не вступили в повторний шлюб;
- 450 гривень - учасникам війни, колишнім в’язням, депортованим та дітям підпільників і партизанів.
Як отримати виплату
У більшості випадків виплата нараховується автоматично:
- пенсіонери отримають гроші разом із серпневою пенсією;
- працевлаштовані або військовослужбовці - через роботодавця чи командування за поданою заявкою.
Якщо людина не є пенсіонером і не працює, але має право на допомогу - необхідно було самостійно подати заяву до 1 серпня. У разі запізнення документи ще можна подати до 1 жовтня.
До заяви потрібно додати:
- копії паспорта;
- посвідчення, що підтверджує право на виплату;
- номер банківського рахунку;
- ІПН (за наявності).
Як подати заяву:
- особисто у ЦНАПі або Пенсійному фонді;
- поштою до територіального підрозділу ПФУ;
- онлайн через електронний портал Пенсійного фонду з використанням КЕП.
