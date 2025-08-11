До Дня Незалежності деяким українцям виплатять до 3100 гривень: хто отримає допомогу

Хто і як може отримати виплату від держави до Дня Незалежності (фото: Віталій Носач/РБК-Україна)

До Дня Незалежності українці з пільгових категорій можуть отримати разову грошову допомогу від держави. Суми виплат у 2025 році коливаються від 450 до 3100 гривень залежно від статусу одержувача.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення "Уряд online" в Telegram.

Хто і скільки отримає Цю допомогу держава надає щороку в знак подяки й підтримки для тих, хто постраждав унаслідок воєн і репресій. Розмір виплат розподілений наступним чином: 3100 гривень - особам з інвалідністю I групи, які постраждали внаслідок війни, а також колишнім малолітнім в'язням концтаборів з інвалідністю;

2900 гривень - особам з інвалідністю II групи;

2700 гривень - особам з інвалідністю III групи;

1000 гривень - учасникам бойових дій, постраждалим учасникам Революції Гідності, дітям, народженим у таборах, та колишнім неповнолітнім в’язням;

3100 гривень - особам з особливими заслугами перед Батьківщиною;

650 гривень - членам сімей загиблих військових, ветеранів, вдовам/вдівцям, які не вступили в повторний шлюб;

450 гривень - учасникам війни, колишнім в’язням, депортованим та дітям підпільників і партизанів. Як отримати виплату У більшості випадків виплата нараховується автоматично: пенсіонери отримають гроші разом із серпневою пенсією;

працевлаштовані або військовослужбовці - через роботодавця чи командування за поданою заявкою. Якщо людина не є пенсіонером і не працює, але має право на допомогу - необхідно було самостійно подати заяву до 1 серпня. У разі запізнення документи ще можна подати до 1 жовтня. До заяви потрібно додати: копії паспорта;

посвідчення, що підтверджує право на виплату;

номер банківського рахунку;

ІПН (за наявності). Як подати заяву: особисто у ЦНАПі або Пенсійному фонді;

поштою до територіального підрозділу ПФУ;

онлайн через електронний портал Пенсійного фонду з використанням КЕП.