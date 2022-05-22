Военное положение на лето. Полный список правил и ограничений

Военное положение в Украине было введено на месяц, начиная с 05:30 24 февраля из-за полномасштабного вторжения России. Впрочем этот правовой режим уже несколько раз продлевали и сейчас новый конечный срок военного положения - 23 августа.

Что нужно знать об условиях военного положения и ограничениях для граждан - в материале РБК-Украина ниже.

Военное положение - это особый правовой режим, который:

может быть введен по всей стране, или же в отдельных районах.

вводится в случае вооруженной агрессии, угрозы нападения, опасности территориальной целостности.

предусматривает предоставление военному командованию, военным администрациям и органам местного самоуправления полномочий, необходимых для предотвращения угрозы.

предусматривает временные, обусловленные угрозой, ограничения конституционных прав и свобод гражданина и прав и законных интересов юрлиц с указанием срока действия этих ограничений.

и прав и законных интересов юрлиц с указанием срока действия этих ограничений. вводится по инициативе президента, утвержденной Верховной радой.

Согласно украинскому законодательству, на территориях, где введено военное положение, могут образовываться временные государственные органы - военные администрации. Решение об их образовании принимается президентом по представлению ОГА или военного командования.

Какие конституционные права в военное положение могут ограничивать

В указе президента о введении военного положения указано, что на период действия указанного правового режима, могут ограничиваться конституционные права и свободы человека, предусмотренные такими статьями Конституции Украины:

ст. 30 Каждому гарантируется неприкосновенность жилища.

Каждому гарантируется неприкосновенность жилища. ст. 31 Каждому гарантируется тайна переписки, телефонных разговоров, телеграфной и другой корреспонденции.

Каждому гарантируется тайна переписки, телефонных разговоров, телеграфной и другой корреспонденции. ст. 32 Никто не может подвергаться вмешательству в его личную и семейную жизнь.

Никто не может подвергаться вмешательству в его личную и семейную жизнь. ст. 33 Каждому, кто на законных основаниях находится на территории Украины, гарантируется свобода передвижения, свободный выбор места жительства, право свободно покидать территорию Украины.

Каждому, кто на законных основаниях находится на территории Украины, гарантируется свобода передвижения, свободный выбор места жительства, право свободно покидать территорию Украины. ст. 34 Каждому гарантируется право на свободу мысли и слова, на свободное выражение своих взглядов и убеждений. Каждый имеет право свободно собирать, хранить, использовать и распространять информацию.

Каждому гарантируется право на свободу мысли и слова, на свободное выражение своих взглядов и убеждений. Каждый имеет право свободно собирать, хранить, использовать и распространять информацию. ст. 38 Граждане имеют право участвовать в управлении государственными делами, во всеукраинском и местных референдумах, свободно избирать и быть избранными в органы государственной власти и органы местного самоуправления.

Граждане имеют право участвовать в управлении государственными делами, во всеукраинском и местных референдумах, свободно избирать и быть избранными в органы государственной власти и органы местного самоуправления. ст. 39 Граждане имеют право собираться мирно, без оружия и проводить собрания, митинги, походы и демонстрации.

Граждане имеют право собираться мирно, без оружия и проводить собрания, митинги, походы и демонстрации. ст. 41 Каждый имеет право владеть, пользоваться и распоряжаться своей собственностью, результатами своей интеллектуальной, творческой деятельности. Никто не может быть противоправно лишен права собственности. Право частной собственности является незыблемым.

Каждый имеет право владеть, пользоваться и распоряжаться своей собственностью, результатами своей интеллектуальной, творческой деятельности. Никто не может быть противоправно лишен права собственности. Право частной собственности является незыблемым. ст. 42 Каждый имеет право на предпринимательскую деятельность, которая не запрещена законом.

Каждый имеет право на предпринимательскую деятельность, которая не запрещена законом. ст. 43 Каждый имеет право на труд, включающий возможность зарабатывать себе на жизнь трудом, который он свободно выбирает или на который свободно соглашается.

Каждый имеет право на труд, включающий возможность зарабатывать себе на жизнь трудом, который он свободно выбирает или на который свободно соглашается. ст. 44 Те, кто работает, имеют право на забастовку для защиты своих экономических и социальных интересов.

Те, кто работает, имеют право на забастовку для защиты своих экономических и социальных интересов. ст. 53 Каждый имеет право на образование. Полное общее среднее образование является обязательным.

Правила военного положения

Так, во время действия военного положения могут: