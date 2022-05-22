Военное положение на лето. Полный список правил и ограничений
Военное положение в Украине было введено на месяц, начиная с 05:30 24 февраля из-за полномасштабного вторжения России. Впрочем этот правовой режим уже несколько раз продлевали и сейчас новый конечный срок военного положения - 23 августа.
Что нужно знать об условиях военного положения и ограничениях для граждан - в материале РБК-Украина ниже.
Военное положение - это особый правовой режим, который:
- может быть введен по всей стране, или же в отдельных районах.
- вводится в случае вооруженной агрессии, угрозы нападения, опасности территориальной целостности.
- предусматривает предоставление военному командованию, военным администрациям и органам местного самоуправления полномочий, необходимых для предотвращения угрозы.
- предусматривает временные, обусловленные угрозой, ограничения конституционных прав и свобод гражданина и прав и законных интересов юрлиц с указанием срока действия этих ограничений.
- вводится по инициативе президента, утвержденной Верховной радой.
Согласно украинскому законодательству, на территориях, где введено военное положение, могут образовываться временные государственные органы - военные администрации. Решение об их образовании принимается президентом по представлению ОГА или военного командования.
Какие конституционные права в военное положение могут ограничивать
В указе президента о введении военного положения указано, что на период действия указанного правового режима, могут ограничиваться конституционные права и свободы человека, предусмотренные такими статьями Конституции Украины:
- ст. 30 Каждому гарантируется неприкосновенность жилища.
- ст. 31 Каждому гарантируется тайна переписки, телефонных разговоров, телеграфной и другой корреспонденции.
- ст. 32 Никто не может подвергаться вмешательству в его личную и семейную жизнь.
- ст. 33 Каждому, кто на законных основаниях находится на территории Украины, гарантируется свобода передвижения, свободный выбор места жительства, право свободно покидать территорию Украины.
- ст. 34 Каждому гарантируется право на свободу мысли и слова, на свободное выражение своих взглядов и убеждений. Каждый имеет право свободно собирать, хранить, использовать и распространять информацию.
- ст. 38 Граждане имеют право участвовать в управлении государственными делами, во всеукраинском и местных референдумах, свободно избирать и быть избранными в органы государственной власти и органы местного самоуправления.
- ст. 39 Граждане имеют право собираться мирно, без оружия и проводить собрания, митинги, походы и демонстрации.
- ст. 41 Каждый имеет право владеть, пользоваться и распоряжаться своей собственностью, результатами своей интеллектуальной, творческой деятельности. Никто не может быть противоправно лишен права собственности. Право частной собственности является незыблемым.
- ст. 42 Каждый имеет право на предпринимательскую деятельность, которая не запрещена законом.
- ст. 43 Каждый имеет право на труд, включающий возможность зарабатывать себе на жизнь трудом, который он свободно выбирает или на который свободно соглашается.
- ст. 44 Те, кто работает, имеют право на забастовку для защиты своих экономических и социальных интересов.
- ст. 53 Каждый имеет право на образование. Полное общее среднее образование является обязательным.
Правила военного положения
Так, во время действия военного положения могут:
- устанавливать (усиливать) охрану объектов госзначения.
- вводить трудовую повинность для трудоспособных лиц, не привлеченных к работе в оборонной сфере и сфере обеспечения жизнедеятельности населения и не забронированных за предприятиями.
- использовать мощности и трудовые ресурсы предприятий для нужд обороны, изменять режим их работы.
- принудительно отчуждать имущество, находящееся в частной или коммунальной собственности, изымать имущество государственных предприятий для нужд государства.
- вводить комендантский час с запретом на пребывание на улицах, а также устанавливать режим светомаскировки.
- ограничивать свободу передвижения граждан и иностранцев.
- проверять документы у лиц, проводить досмотр вещей, транспорта и жилья.
- запрещать проведение массовых мероприятий.
- поднимать вопрос о запрете деятельности политических партий и ОО, если она направлена на ликвидацию независимости Украины.
- запрещать или ограничивать выбор места жительства граждан.
- регулировать работу предприятий, учреждений, организаций и заведений культуры и средств массовой информации, а также использовать местные радиостанции, телевизионные центры и типографии для военных нужд.
- изымать у предприятий или отдельных граждан электронное коммуникационное оборудование, телевизионную, видео - и аудиоаппаратуру, компьютеры и другие технические средства связи.
- запрещать торговлю оружием, сильнодействующими химическими и отравляющими веществами, а также алкогольными напитками.
- устанавливать особый режим в сфере производства и реализации лекарственных средств, имеющих в своем составе наркотические средства.
- изымать у предприятий учебную и боевую технику, взрывчатые, радиоактивные вещества.
- запрещать гражданам, находящимся на военном или специальном учете менять место жительства.
- устанавливать военно-квартирную повинность по расквартированию военных, эвакуированного населения.
- устанавливать порядок использования фонда защитных сооружений гражданской защиты.
- проводить эвакуацию населения, если возникает угроза жизни или здоровью.
- вводить нормированное обеспечение населения основными продовольственными и непродовольственными товарами.
- принимать дополнительные меры по усилению охраны гостайны.
- интернировать (принудительно поселять) граждан иностранного государства, осуществляющего агрессию против Украины.
- эвакуировать задержанных из СИЗО, этапировать осужденных в безопасные места.
Напомним, сегодня Рада поддержала инициативу президента о продлении срока действия военного положения в Украине еще на 90 дней - до 23 августа.