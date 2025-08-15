День Независимости во время войны: будет ли понедельник после праздника выходным

В воскресенье, 24 августа, украинцы будут отмечать важный для каждого сознательного гражданина праздник - День Независимости Украины. При этом некоторых может интересовать вероятность дополнительного выходного дня после этой даты (в понедельник).
Подробнее о том, что говорит о выходных и праздничных днях в Украине "мирное" законодательство, что изменилось после полномасштабного вторжения РФ, а также может ли кто-то из украинцев получить дополнительный выходной после 24 августа, - читайте в материале РБК-Украина ниже.
Согласно статье 67 Кодекса законов о труде (КЗоТ), общим выходным днем в Украине является воскресенье. При этом второй выходной день (при 5-дневной рабочей неделе) может, как правило, предоставляться работодателями "подряд с общим выходным днем".
Там же отмечается, что в случае, когда праздничный или нерабочий день совпадает с выходным, он "переносится на следующий".
При этом перечень праздничных и нерабочих дней определяет статья 73 КЗоТ. В ней говорится о том, что в целом в Украине установлено 9 праздничных дней:
Кроме того, согласно этой статье документа, работа не должна проводиться в дни религиозных праздников:
Несмотря на такие "традиционные" положения КЗоТ, после полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины 24 февраля 2022 года немало вещей изменилось.
Прежде всего, президент Владимир Зеленский подписал указ № 64/2022 "О введении военного положения в Украине".
Впоследствии его неоднократно продлевали - в июле текущего года Верховная Рада в очередной раз продлила действие военного положения (и всеобщей мобилизации) на очередные 90 дней - до 5 ноября 2025 года.
Кроме введения комендантского часа и запрета массовых собраний, военное положение предусматривает также и приостановление действия ряда законодательных норм, регулирующих вопросы праздничных и выходных дней, отпусков.
Согласно статье 6 принятого в марте 2022 года закона "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения", в этот период не применяются некоторые нормы определенных статей КЗоТ.
Речь идет в частности о том, что сейчас в Украине официальные и дополнительные выходные по случаю праздников отменяются, не являются обязательными (а значит и не переносятся).
Исходя из вышесказанного, сегодня даже во время важнейших светских или церковных праздников (или же после них) большинство государственных служб и учреждений продолжают работу в обычном режиме.
В этом году 24 августа - День Независимости Украины - приходится на воскресенье, поэтому "традиционно" понедельник для украинцев мог бы быть выходным. Однако во время военного положения такое "правило" не работает.
В то же время отдельные компании могут принимать решения об отдыхе своих сотрудников в определенные дни самостоятельно - по своему усмотрению.
Следовательно, получит ли кто-то из украинцев дополнительный выходной после 24 августа - зависит от конкретного работодателя.
При подготовке материала были использованы следующие источники: Кодекс законов о труде Украины, ЗУ "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения".