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За день коронавирусом во Франции заразились почти 100 человек, двое умерли

Новости » В мире     05.03.2020 - 17:00
За день коронавирусом во Франции заразились почти 100 человек, двое умерли
Иллюстративное фото (twitter.com/ChuBailiang)

Количество случаев заражения вирусом во Франции увеличилось до 377 человек

Количество зараженных коронавирусом COVID-19 во Франции за один день увеличилось на 92 человека. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AFP.

Таким образом, число случаев заражения вирусом во Франции увеличилось до 377 человек.

Власти страны также сообщили о 2 новых смертях от коронавируса. По данным Министерства здравоохранения Франции, в настоящее время известно о 6 случаях смерти от инфекции на территории страны.

Отмечается, что резкий рост количества случаев, который зафиксировали между 3 и 4 марта, является крупнейшим с начала эпидемии.

По состоянию на 12:00 текущего дня, в Европейском регионе коронавирус зафиксирован в 39 странах. Общее количество больных - 4296 человек. Известно о 113 смертельных случаях.

Напомним, ранее Международный валютный фонд принял решение о выделении 50 млрд евро для помощи пострадавшим от вспышки коронавируса странам. Еще 12 млрд долларов даст Всемирный банк.

Также РБК-Украина сообщало, что, по мнению секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова, эпидемия коронавируса произошла в результате утечки в закрытой лаборатории в китайском Ухане.

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