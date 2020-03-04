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Всемирный банк выделит 12 млрд долларов на борьбу с коронавирусом

Новости » Экономика     04.03.2020 - 10:53
Всемирный банк выделит 12 млрд долларов на борьбу с коронавирусом
Фото: Всемирный банк (worldbank.org)

Это первый пакет помощи, который выделяет ВБ в рамках борьбы с эпидемией COVID-19

Всемирный банк предоставит странам 12 млрд долларов для борьбы с последствиями коронавируса COVID-19. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ВБ.

Сообщается, что это первый пакет помощи, который выделяет Всемирный банк в рамках борьбы с эпидемией COVID-19.

"Финансирование предназначено для того, чтобы помочь странам-членам (ВБ - ред.) принять эффективные меры для реагирования на коронавирус и, где это возможно, уменьшить трагическое воздействие, вызванное COVID-19", - говорится в сообщении.

Финансовый пакет подразумевает гранты и ссуды под низкие проценты от Международной ассоциации развития (МАР) для стран с низким доходом и займы от Международного банка реконструкции и развития (МБРР) для стран со средним уровнем дохода.

"Поддержка Всемирного банка будет охватывать целый ряд мероприятий по укреплению служб здравоохранения и первичной медико-санитарной помощи, укреплению мониторинга и отчетности касательно болезней, обучению медицинских работников, поощрению участия населения для поддержания общественного доверия и улучшению доступа к лечению для самых бедных пациентов", - сообщили в ВБ.

Напомним, министры финансов стран G7 заявили о готовности предпринять все возможные шаги для защиты мировой экономики от влияния коронавируса.

Ранее РБК-Украина сообщало, что эпидемия COVID-19 для глобальной экономики является наибольшей опасностью после финансового кризиса 2008 года.

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