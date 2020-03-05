МВФ выделил 50 млрд евро пострадавшим от коронавируса странам

Иллюстративное фото (flickr.com/worldbank)

Средства пойдут на помощь странам со слабыми системами здравоохранения

Международный валютный фонд (МВФ) принял решение о выделении 50 млрд евро для помощи пострадавшим от вспышки коронавируса странам. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

Отмечается, что выделенные 50 млрд евро распределят между бедными странами и странами со слабыми системами здравоохранения, которые пострадали от вспышки коронавируса COVID-19.

В МВФ заявили, что распространение коронавируса странами мира аннулировало ожидания более значительного экономического роста в 2020 году, а также приведет к сильному замедлению глобального прироста производства в 2020 году. Прирост производства будет самый медленный после финансового кризиса 2008 года.

"Глобальный рост в 2020 году опустится ниже уровня прошлого года, но как далеко он будет падать и как долго это продлится, все еще трудно предсказать", - заявила директор МВФ Кристалина Георгиева.

Напомним, ранее МВФ призвал страны-участницы выступить единым фронтом против распространения коронавируса в мире. В МФВ заявили, что все 189 стран должны выступить единым фронтом, чтобы решить существующие проблемы, связанные с распространением коронавируса и экономическими последствиями эпидемии COVID-19.