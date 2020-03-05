Первый случай коронавируса зафиксировали еще в одной стране

Иллюстративное фото (twitter.com ChuBailiang)

Заболевшим оказался мужчина, ранее путешествовавший в Италии

Сегодня, 5 марта, Национальный департамент здравоохранения (Министерство здравоохранения) Южно-Африканской республики подтвердил первый случай коронавируса в стране. Об этом говорится в сообщении Минздрава ЮАР.

Отмечается, что коронавирус был обнаружен у 38-летнего мужчины, которые 1 марта вернулся в ЮАР из Италии, где он путешествовал вместе со своей женой. В ЮАР он вернулся в составе группы из 10 человек.

"3 марта пациент обратился к частному врачу общей практики с симптомами лихорадки, головной боли, недомогания, боли в горле и кашля. Медсестра взяла тампоны и доставила их в лабораторию. Пациент самоизолируется с 3 марта. У пары также есть двое детей", - сообщили в Минздраве ЮАР.

Напомним, 5 марта первый случай коронавируса зафиксировали в Словении. Первым больным стал мужчина, который вернулся из Марокко.

Также сообщалось, что в Швейцарии умер первый человек от коронавируса. Умерла 74-летняя женщина, у которой были хронические заболевания.

Кроме этого, в связи с выявленными случаями заражения коронавирусом в Вифлееме палестинское правительство объявило чрезвычайное положение в городе и близлежащих городах и деревнях. В частности, отменены все массовые мероприятия, закрыты учебные заведения, мечети и церкви