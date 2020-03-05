ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

За день коронавірусом у Франції заразилися майже 100 людей, двоє померли

Новини » В світі     05.03.2020 - 17:00
За день коронавірусом у Франції заразилися майже 100 людей, двоє померли
Ілюстративне фото (twitter.com/ChuBailiang)

Кількість випадків зараження вірусом у Франції збільшилася до 377 осіб

Кількість заражених коронавірусом COVID-19 у Франції за один день збільшилася на 92 людини. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AFP.

Таким чином кількість випадків зараження вірусом у Франції збільшилася до 377 осіб.

Також французька влада повідомила про 2 нові смерті від коронавірусу. За даними Міністерства охорони здоров’я Франції, наразі відомо про 6 випадків смерті від інфекції на території країни.

Зазначається, що різке зростання кількості випадків, яке зафіксували між 3 та 4 березня, є найбільшим з початку епідемії.

Станом на 12:00 поточного дня, у Європейському регіоні коронавірус зафіксовано в 39 країнах. Загальна кількість хворих - 4296 осіб. Відомо про 113 смертельних випадків.

Нагадаємо, раніше Міжнародний валютний фонд ухвалив рішення про виділення 50 млрд євро для допомоги постраждалим від спалаху коронавірусу країнам. Ще 12 млрд доларів дасть Всесвітній банк.

Також РБК-Україна повідомляло, що, на думку секретаря Ради національної безпеки і оборони Олексія Данилова, епідемія коронавірусу сталася в результаті витоку в закритій лабораторії у китайському Ухані.

У Швейцарії зафіксовано першу смерть від коронавірусу У Китаї знову зафіксували зростання захворювань коронавірусом
Новини України ФранціяКоронавірус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся