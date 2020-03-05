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Запрет массовых мероприятий и карантин в школах: как Украина будет бороться с коронавирусом

Новости » Общество     05.03.2020 - 13:25
Запрет массовых мероприятий и карантин в школах: как Украина будет бороться с коронавирусом
Иллюстративное фото (freepik)

На данный момент в Украине зафиксирован один случай заражения коронавирусом

Коронавирус в Украине был зафиксирован 3 марта у мужчины в Черновцах, после этого о новых случаях не сообщалось. Вместе с тем, в Минздраве допускают введение ограничительных мер в ближайшее время, подробнее - в материале РБК-Украина.

Карантин в Черновцах

Мэр Черновцов Алексей Каспрук сообщил, что город рассматривает вопрос о введении карантина согласно рекомендации Минздрава.

"Министерство здравоохранения рекомендует карантин. Собираем комиссию. Будем принимать решение", - написал он в Facebook.

Міністерство охорони здоров'я рекомендує карантин. Збираємо комісію. Будемо приймати рішення.

Опубліковано Олексієм Каспруком Четвер, 5 березня 2020 р.

В Минздраве анонсировали ограничения для украинцев из-за коронавируса

Главный санврач Украины Виктор Ляшко сообщил, что в ближайшее время в Украине будут введены ограничительные мерыдля предотвращения распространения коронавируса. В частности, речь идет о:

  • запрете на проведение массовых мероприятий,
  • запрете на проведение конференций,
  • запрете на проведение спортивных мероприятий,
  • временном закрытии школ.

В Украине проверяют 10 человек на коронавирус

По словам замглавы министра здравоохранения Виктора Ляшко, на данный момент медики изучают около 10 образцов, у которых по симптомам может быть подозрение на коронавирус.

Коронавирус зафиксирован в Украине

Впервые коронавирус был зафиксирован в Украине 3 марта у жителя Черновцов. Симптомы были установлены у мужчины, который недавно вернулся из Италии вместе с женой. При этом у супруги коронавируса нет. На данный момент зараженный госпитализирован. Супруга мужчины находилась в самоизоляции дома, однако из-за протестов ее соседей женщину также забрали в больницу. При этом, симптомов болезни у нее нет.

В Минздраве анонсировали ограничительные меры из-за коронавируса в Украине На коронавирус в Украине проверяют еще 10 человек
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