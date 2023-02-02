День 2. Всі подробиці нової серії обшуків та підозр по Україні

Сьогодні, 2 лютого 2023 року, у різних частинах України продовжуються обшуки, фігурантам кримінальних справ оголошують підозри. Не такі гучні, як напередодні, але теж масові.

РБК-Україна зібрало все, що відомо станом на зараз.

Полтавський ГЗК олігарха Жеваго

Служба безпеки України разом із Бюро економічної безпеки прийшли на Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат (ГЗК) та оголосили підозру одному з топ-менеджерів.

Справа стосується ухилення від сплати рентних платежів на 2 млрд гривень. За даними слідства, підозрюваний протягом 2018-2021 року вносив неправдиві відомості до офіційних документів, що й призвело до збитків для держави.

Кримінальне провадження відкрито за двома статтями:

ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів)

ч. 1 ст. 366 (службове підроблення)

Підприємство входить до групи компаній Ferrexpo олігарха Костянтина Жеваго, який зараз перебуває під судовим наглядом у Франції та чекає на рішення про екстрадицію в Україну.

Обшуки в Одесі

СБУ сьогодні також прийшла з обшуками до Одеської обласної військової адміністрації. І "на гарячому" затримала чиновника на хабарі 40 000 доларів.

Фото: затримання чиновника в Одесі (ssu.gov.ua)

За даними слідства, заступник начальника одного з управлінь Одеської ОВА збирав побори від підприємців в обмін на земельні ділянки. Зокрема, в одному з епізодів він хотів 60 тисяч доларів за оренду двох ділянок на узбережжі Дунаю. На першому "транші" його і було затримано.

Фігуранту загрожує до 12 років позбавлення волі.

Як заявив голова Одеської ОВА Максим Марченко, також сьогодні оголосили підозру у присвоєнні державних коштів при закупівлі продуктів харчування ще двом чиновникам ОВА.

Крім того, СБУ викрила військовослужбовця, який здавав противнику місцезнаходження своїх побратимів.

Одеська митниця

На Одеській митниці триває ревізія контейнерів, які намагаються приховати від розмитнення. Співробітники Держбюро розслідувань цього разу виявили ще майже 250 таких контейнерів.

Фото: на Одеській митниці знайшли нерозмитнені контейнери (dbr.gov.ua)

Слідчі проводять огляд терміналу та вмісту. До цього восени тут виявили понад 100 контейнерів з вертольотом, елітними авто, технікою, великими партіями брендового взуття тощо на 1,5 млрд гривень.

Скандал із закупівлями для ЗСУ

У справі про закупівлю для армії за завищеними цінами затримали підприємців та військових, причетних до цієї схеми. Збитки державі оцінюються в 4,6 млрд гривень.

За даними слідства, одна з фірм уклала договір на постачання, зокрема, курячих яєць по 17 гривень за штуку. Крім того, учасники схеми вносили дані про отримання військовими частинами продуктів, яких насправді не було, після чого їх списували.

Загалом затримано 5 осіб. Вкрадені кошти вони ділили між собою. Під час обшуків вилучено чорну бухгалтерію, записи, незаконну зброю, боєприпаси та понад 1 млн гривень готівкою.

Фігурантам загрожує до 12 років ув'язнення.

Також сьогодні звільнений екс-заступник міністра оборони В'ячеслав Шаповалов був заарештований з можливістю виходу під заставу в 402,6 млн гривень. Його звільнення сталося після скандалу із закупівлями за завищеними цінами.

Махінації в порту Чорноморська

Великий скандал намічається у Чорноморську (Одеська область). Там у махінаціях із землею в акваторії порту "Чорноморськ" на 25 млн гривень підозрюють:

колишнього першого заступника голови Агентства водних ресурсів

екс-заступника міністра захисту навколишнього середовища та природних ресурсів

колишнього мера Чорноморська

екс-заступника начальника районного відділу Держгеокадастру в Дніпропетровській області

колишній начальник відділу Держводагентства

Фото: колишнього мера Чорноморська та низку чиновників підозрюють у махінаціях на 25 млн гривень (facebook.com/DSI.police.ukraine)

За даними слідства, фігуранти налагодили схему виведення землі із державної власності. Після чого без погодження передали під будівництво ділянку в акваторії Сухого лиману.

Учасникам схеми оголосили підозри у зловживанні владою та службовому підробленні. Вирішується питання про запобіжний захід.

Імпорт підроблених ліків

Керівнику одного з департаментів Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками оголосили підозру у завезенні підроблених ліків на 32 млн гривень.

За даними слідства, бізнесмен з Індії наприкінці 2022 року імпортував та реалізував значну партію фальсифікату. А підозрюваний затвердив неправдиві відомості у документах на постачання.

На даний момент вживаються заходи щодо вилучення підроблених ліків з обігу.

Схеми в Академії аграрних наук

Тут підозри оголосили водію президента Національної академії аграрних наук (НААН), бухгалтеру та механіку одного з держпідприємств. За даними слідства, водій одночасно був працевлаштований у 6 місцях і йому нарахували зарплату близько 800 000 гривень.

До організації шахрайської схеми також причетний колишній директор одного з підприємств НААН, який міг присвоїти врожай на 71 млн гривень. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі.

Підозра для заступника міністра часів Януковича

Антикорупційні органи оголосили підозру у заволодінні державними коштами колишньому заступнику міністра екології та природних ресурсів часів президента Віктора Януковича.

Джерела РБК-України уточнюють, що підозрюваний - Дмитро Мормуль.

За даними слідства, він та двоє іноземців заволоділи 32 млн гривень при закупівлі Міністерством екології та природних ресурсів послуг з дистанційного зондування Землі ще у 2011 році.

Зокрема, переможцем тендеру було оголошено заздалегідь визначену компанію з Австрії. З нею уклали договір на 41 млн гривень, але в результаті його виконували інші підрядники, яким заплатили близько 20% від суми тендеру. Решту коштів було виведено у 2012 році.

Місцезнаходження Мормуля не встановлено. Повідомлення про підозру іноземним громадянам надіслано до країн їх реєстрації в рамках міжнародної правової допомоги.