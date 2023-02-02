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Скандал із закупівлями для ЗСУ: екс-заступника Резнікова арештували з заставою

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Україна, Четвер 02 лютого 2023 16:16
Скандал із закупівлями для ЗСУ: екс-заступника Резнікова арештували з заставою Фото: ексзаступник міністра оборони В'ячеслава Шаповалова (mil gov ua)
Автор: Каріна Левицька, Юлія Акимова

Суд арештував ексзаступника міністра оборони В'ячеслава Шаповалова і визначив йому заставу в 400 мільйонів гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерело в правоохоронних органах.

Сьогодні, 2 лютого, за клопотанням Державного бюро розслідувань Печерський районний суд Києва обрав Шаповалову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, проте надав альтернативу у вигляді застави в сумі 402 мільйони 600 тисяч гривень.

Нагадаємо, нещодавно ЗМІ опублікували розслідування, в якому стверджувалося, що нібито Міністерство оборони України закуповує харчі для ЗСУ за цінами, завищеними у 2-3 рази порівняно з цінами у київських супермаркетах. Докладніше про скандал - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Після цього, 24 січня, стало відомо, що заступник міністра оборони України В’ячеслав Шаповалов подав у відставку. В Міністерстві оборони заявили, що попри те, що озвучені звинувачення є необґрунтованими та безпідставними, заява В’ячеслава Шаповалова про звільнення є достойним вчинком

Вчора ж СБУ провела обшуки у екс-посадовців Міноборони, що були замішані у скандалі із закупівлями

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