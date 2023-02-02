Екс-замміністра часів Януковича підозрюють у розкраданні держкоштів

Співробітники НАБУ і САП повідомили колишньому заступнику міністра екології та природних ресурсів України часів президента Віктора Януковича про підозру у заволодінні мільйонами державних коштів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НАБУ.

Джерела РБК-України у правоохоронних органах повідомили, що мова йде про колишньому заступнику міністра Дмитра Мормуля.

НАБУ зазначає, що Мормулю та двом іноземним громадянам повідомили про підозру у заволодінні 32,048 млн гривень при закупівлі Міністерством екології та природних ресурсів України послуг із дистанційного зондування Землі. Дії підозрюваних кваліфікували за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу.

За даними слідства, у 2011 році Мінприроди оголосило заздалегідь визначену австрійську компанію переможцем у тендері на розробку та впровадження програмного забезпечення для проведення моніторингу навколишнього природного середовища. Відомство уклало з нею договір на суму 41,15 млн гривень. При цьому переможець не був здатний і взагалі не планував надавати ці послуги.

Натомість за допомогою радників тодішнього міністра екології та природних ресурсів було залучено низку підрядників, які й стали реальними виконавцями тендеру. За це вони отримали лише близько 20% від суми тендеру. Решту отриманих від міністерства коштів (32,048 млн гривень) упродовж 2012 року учасники схеми вивели. Їх перевели на рахунки інших компаній-нерезидентів на підставі фіктивних документів про нібито розроблене програмне забезпечення, яке насправді не розроблялося та не постачалося, а його функціонал виконувався частиною програмного забезпечення, яке було поставлене реальним виконавцями проєкту.

Зазначено, що місцеперебування екс-посадовця не встановлено, тому його повідомили про підозру в порядку ст. ст. 111, 135, 278 КПК. Повідомлення про підозру іноземним громадянам направлено до країн їх реєстрації у межах міжнародної правової допомоги.

Зазначимо, що вчора пройшла низка обшуків у відомих осіб та відомствах. Зокрема, правоохоронці навідалися до олігарха Ігоря Коломойського та екс-голови МВС Арсена Авакова.

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