Махінації в порту "Чорноморськ". Топ-чиновників підозрюють у розкраданні 25 млн гривень

Правоохоронці оголосили підозри низці топ-посадовців, серед яких колишній мер Чорноморська та екс-заступник міністра. Їх звинувачують у махінаціях із землями в акваторії порту "Чорноморськ" на майже 25 млн грн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції.

Зокрема, серед підозрюваних:

колишній перший заступник голови агентства водних ресурсів України,

екс-заступник міністра захисту довкілля та природніх ресурсів,

колишній голова Чорноморської міської ради,

екс-заступник начальника районного відділу Держгеокадастру у Дніпропетровській області,

колишній начальник відділу Держводагентства.

За даними правоохоронців, фігуранти справи розробили злочинну схему щодо виведення із державної власності земельної ділянки, що знаходиться в акваторії Чорноморського порту.

"Всупереч чинному законодавству та без погодження з Кабміном фігуранти надали дозвіл та затвердили проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,9 га в акваторії Сухого лиману, яку незаконно передали товариству в довгострокову оренду під будівництво об’єктів. Внаслідок незаконного відчуження земельної ділянки державі завдано збитків на суму майже 25 млн грн", - йдеться в повідомленні.

Фото: екс-мера Чорноморська та низку посадовців підозрюють у махінаціях на 25 млн гривень (facebook.com/DSI.police.ukraine)

Силовики вже провели ряд обшуків за місцями мешкання та роботи топ-чиновників, де вилучили матеріали, що підтверджують протизаконну діяльність службових осіб.

Наразі чотирьом учасникам "схеми" повідомлено підозри за ч. 2 ст. 364 (Зловживання владою або службовим становищем) та ч. 1 ст. 366 Службове підроблення) ККУ.

Вирішується питання щодо обрання фігурантам запобіжних заходів та відшкодування завданих державі збитків.

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