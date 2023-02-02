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Компанія Жеваго. СБУ повідомила про підозру топ-менеджеру Полтавського ГЗК

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Київ, Четвер 02 лютого 2023 10:17
Компанія Жеваго. СБУ повідомила про підозру топ-менеджеру Полтавського ГЗК Фото: СБУ повідомила про підозру топ-менеджеру Полтавського ГЗК (ssu.gov.ua)
Автор: Марія Кучерявець, Юлія Акимова

Служба безпеки оголосила підозру топ-менеджеру Полтавського ГЗК, чиї дії призвели до завдання 2 млрд гривень збитків державі. Ця компанія належить мільярдеру Констянтину Жеваго.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням джерела на прес-службу СБУ.

"СБУ спільно з Бюро економічної безпеки та Офісом Генерального прокурора повідомили про підозру одному з топменеджерів Полтавського гірничо-збагачувального комбінату, що входить до складу групи компаній Ferrexpo та належить українському олігарху-втікачу", - йдеться в повідомленні правоохоронців.

Як повідомили РБК-Україна джерела, підозра оголошена топ-менеджеру комбінату, який входить до складу групи компаній Ferrexpo, якою й володіє мільярдер Жеваго.

В СБУ встановили, що через дії топ-менеджера підприємство ухилилося від сплати до держбюджету рентних платежів за користування надрами родовища залізних руд на суму близько 2 млрд гривень.

Слідство встановило, що посадовець упродовж 2018-2021 років вносив неправдиві відомості в офіційні документи підприємства. Це і спричинило значні збитки державі.

Наразі Кримінальне провадження відкрито за двома статтями ККУ:

  • ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів);
  • ч. 1 ст. 366 (службове підроблення).
  • Висновки комплексних експертиз, проведених під час досудового розслідування, підтвердили суму збитків для держбюджету у 2 млрд гривень.

Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

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