Посадовець Держлікслужби отримав підозру за ввезення фальсифікату в Україну

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Офісу Генерального прокурора та СБУ .

"За процесуального керівництва Київської міської прокуратури повідомлено про підозру керівнику одного з департаментів Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками і директору товариства, які організували обіг на території України фальсифікованих лікарських засобів (ч. 2 ст. 321-1 КК України)", - йдеться в повідомленні.

За даними слідства, громадянин Республіки Індія, здійснюючи підприємницьку діяльність в Україні, наприкінці 2022 року ввіз та збув значну партію фальсифікованих лікарських засобів.

Як стало відомо, незаконній діяльності сприяв посадовець Держлікслужби України. Він затвердив неправдиві відомості в офіційних документах на користь постачальника лікарських засобів. Це дало можливість у подальшому розповсюджувати фальсифіковані ліки на території країни.

Висновки комплексних експертиз підтвердили невідповідність імпортованих ліків нормам законодавства України.

Зазначено, що на даний час встановлюються інші особи, які можуть бути причетні до скоєння правопорушення та вживаються заходи з вилучення з обігу фальсифікованого товару.