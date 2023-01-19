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Французький суд переніс слухання про екстрадицію Жеваго до України: названо нову дату

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Четвер 19 січня 2023 20:03
Французький суд переніс слухання про екстрадицію Жеваго до України: названо нову дату Фото: Костянтин Жеваго (Уніан)
Автор: Валерія Поліщук

Суд у Франції вкотре переніс слухання щодо екстрадиції українського мільярдера Костянтина Жеваго до України. Нове засідання призначено на 2 лютого.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Dauphiné Libéré.

Слухання, яке мало відбутися цього четверга в Апеляційному суді в Шамбері, було перенесено на 2 лютого на прохання захисту та прокурора.

"На це є дві причини: деякі документи у справі все ще чекають на переклад, а паризькі адвокати відповідача не змогли бути присутніми на слуханнях через транспортний страйк", - повідомляє видання.

До 2 лютого Жеваго залишиться під судовим наглядом.

Нагадаємо, видання "Forbes Україна" оцінило статки Жеваго у 2,4 млрд доларів у 2021 році. На кінець 2022 року видання оцінило статки Жеваго в 1,4 млрд доларів.

Раніше повідомлялося, що французький суд ухвалив рішення звільнити Жеваго під заставу.

Україна видала ордер на арешт Жеваго у 2019 році, а міжнародний ордер – у 2021 році.

Жеваго, який був депутатом Верховної ради з 1998 по 2019 рік, заперечує будь-які правопорушення.

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