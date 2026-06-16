"Демобілізують" навіть з контрактом? В Міноборони вказали на важливий момент

Українські військові, які служать з 2022 року і не знають, чи будуть демобілізовані, можу скористатись новими контрактами.
Про це розповів міністр оборони Михайло Федоров, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю ТСН.
Він зазначив, що, якщо військовий служить з 2022 року і почув, що почнеться у якомусь форматі звільнення зі служби, але не знає при цьому, чи його "демобілізують", він може підписати контракт на 24 місяці.
"І якщо ви потрапите під звільнення у листопаді чи грудні, то дія указу президента буде мати першочергове значення. Попри те, що ви підписали контракт", - пояснив Федоров.
Водночас він розповів, що визначати, кого саме з військових звільняти, буде Генштаб на основі даних про кількість бойових та терміни служби.
"Ми зробимо калькулятор. Кожен військовий зможе подивитися, в який місяць він зможе потрапити (під звільнення із служби - ред.)", - зазначив міністр оборони.
Нагадаємо, Михайло Федоров повідомив, що з 15 червня громадяни можуть укладати один із трьох видів контрактів на проходження військової служби, кожен із яких передбачає чітко визначений строк.
Раніше в Міноборони заявляли, що відповідно до доручення президента України до кінця 2026 року планується поетапне звільнення військовослужбовців, які перебувають у лавах ЗСУ з 2014-го та 2022 року.
Крім того, на початку травня Володимир Зеленський оголосив про підготовку механізму поступового звільнення мобілізованих. Для цього він доручив посилити контрактну систему, аби розпочати демобілізацію військових за визначеними часовими критеріями.