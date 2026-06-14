Міноборони визначило, хто буде першим у черзі на звільнення з армії

Військовослужбовців, які перебувають у війську найдовше, почнуть поступово звільняти зі служби вже до кінця 2026 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міністерства оборони України.

Хто в пріоритеті

В оборонному відомстві повідомили, що за завданням президента Володимира Зеленського вже до кінця 2026 року розпочнеться поступове звільнення зі служби тих, хто перебуває у війську з 2014 та 2022 років.

У першу чергу це стосуватиметься військовослужбовців з найбільшою вислугою років та найбільшим часом, проведеним безпосередньо на бойових позиціях.