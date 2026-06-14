Міноборони визначило, хто буде першим у черзі на звільнення з армії
Військовослужбовців, які перебувають у війську найдовше, почнуть поступово звільняти зі служби вже до кінця 2026 року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міністерства оборони України.
Хто в пріоритеті
В оборонному відомстві повідомили, що за завданням президента Володимира Зеленського вже до кінця 2026 року розпочнеться поступове звільнення зі служби тих, хто перебуває у війську з 2014 та 2022 років.
У першу чергу це стосуватиметься військовослужбовців з найбільшою вислугою років та найбільшим часом, проведеним безпосередньо на бойових позиціях.
Нагадаємо, на початку травня 2026 року президент Володимир Зеленський анонсував поетапну "демобілізацію" - він доручив посилити контрактну систему так, щоб уже цього року почати звільняти зі служби мобілізованих за чіткими тимчасовими критеріями.
Згодом головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський деталізував реформу: для тих, хто вже у ЗСУ, пропонують контракт на 10 місяців, а мінімальне грошове забезпечення військовослужбовців планують встановити на рівні 30 тисяч гривень.