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В Україні запустили контракти з термінами служби: хто може їх укласти та які умови

20:21 15.06.2026 Пн
3 хв
Нові контракти передбачають значне збільшення виплат
aimg Іван Носальський
В Україні запустили контракти з термінами служби: хто може їх укласти та які умови Ілюстративне фото: в Україні діятимуть нові контракти (Getty Images)
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Вже від сьогодні, 15 червня, в Україні можна укладати три види контрактів на військову службу з чітко визначеними термінами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра оборони України Михайла Федорова у Telegram.

"Від сьогодні укладати нові контракти можуть цивільні особи, мобілізовані, діючі військовослужбовці та військові, які вже проходять службу за контрактом", - зазначив Федоров.

Які умови

У рамках нововведень запускаються три типи контрактів.

Піхотно-штурмовий контракт

Піхотно-штурмовий контракт призначений для військовослужбовців, які виконують бойові завдання безпосередньо на передовій. Йдеться про піхотинців, штурмовиків, бойових медиків, навідників, механіків-водіїв та інші спеціальності.

Термін такого контракту становить 14 місяців.

Після його завершення передбачено відстрочку від мобілізації не менше шести місяців.

Середній рівень грошового забезпечення за цим контрактом становить 300 тисяч гривень на місяць, а максимальний може досягати 460 тисяч гривень.

Бойовий контракт

Бойовий контракт розрахований на військовослужбовців, які виконують завдання з підвищеним рівнем ризику.

Розмір виплат залежить від складності та небезпеки роботи: чим ближче до лінії бойового зіткнення, тим вища грошова винагорода.

Такий контракт доступний для пілотів безпілотних літальних апаратів, операторів наземних роботизованих комплексів, фахівців радіоелектронної боротьби, артилеристів та інших військових спеціальностей.

Термін служби становить 24 місяці, після завершення контракту передбачено відстрочку від мобілізації не менше шести місяців.

Розмір виплат може становити від 30 до 120 тисяч гривень на місяць.

Базовий контракт

Базовий контракт передбачає підвищену базову виплату та можливість у подальшому перейти на бойову посаду з більшим грошовим забезпеченням.

Він призначений для військовослужбовців тилових і небойових спеціальностей - діловодів, бухгалтерів, майстрів, кухарів та інших.

Термін служби становить 24 місяці, після завершення контракту передбачено відстрочку від мобілізації на 6 місяців.

Мінімальний рівень виплат становить 30 тисяч гривень на місяць, а загальний діапазон - від 30 до 70 тисяч гривень.

В Україні запустили контракти з термінами служби: хто може їх укласти та які умовиФото: в Україні запустили нові контракти (t.me/ministry_of_defense_ua)

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Як оформити перехід на новий контракт

Як зазначив Федоров, перейти на новий контракт можна кількома способами:

  • Через «Армія+»: подати рапорт у розділі «Сервіси» — «Контракти», відстежувати статус його розгляду можна в додатку.
  • Через свою військову частину: подати рапорт на укладення нового контракту через відділ персоналу своєї військової частини.
  • Через «Резерв+»: у розділі «Вакансії — Нові контракти» вибрати вакансію та подати заявку до підрозділу — після цього з заявником зв’яжеться рекрутер.
  • Через центр рекрутингу: там можна отримати консультацію щодо умов служби, вибрати посаду та почати оформляти контракт.

"Також уже в липні будуть нараховані нові виплати за червень усім військовим, незалежно від того, чи підписали вони нові контракти", - розповів міністр.

Реформа армії

Нагадаємо, нові контракти в Україні запровадили в рамках масштабної реформи армії.

Зокрема, така реформа передбачає звільнення зі служби тих захисників, які воюють з початку російського вторгнення. Звільняти таких воїнів почнуть наприкінці 2026 року.

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