RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Реформа ВСУ Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

"Демобилизуют" даже с контрактом? В Минобороны указали на важный момент

22:55 16.06.2026 Вт
2 мин
Кто будет определять, кого уволят с военной службы?
aimg Валерий Ульяненко
Фото: украинские военные (Виталий Носач, РБК-Украина)

Украинские военные, которые служат с 2022 года и не знают, будут ли демобилизованы, могу воспользоваться новыми контрактами.

Об этом сообщил министр обороны Михаил Федоров, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью ТСН.

Он отметил, что, если военный служит с 2022 года и услышал, что начнется в каком-то формате увольнения со службы, но не знает при этом, "демобилизуют" ли его, он может подписать контракт на 24 месяца.

Читайте также: Военные могут заключить контракт прямо в смартфоне: как подать рапорт

"И если вы попадете под увольнение в ноябре или декабре, то действие указа президента будет иметь первостепенное значение. Несмотря на то, что вы подписали контракт", - пояснил Федоров.

В то же время он рассказал, что определять, кого именно из военных увольнять, будет Генштаб на основе данных о количестве боевых выходов и сроках службы.

"Мы создадим калькулятор. Каждый военнослужащий сможет посмотреть, в каком месяце он может попасть (под увольнение со службы - ред.)", - отметил министр обороны.

Напомним, Михаил Федоров сообщил, что с 15 июня граждане могут заключать один из трех видов контрактов на прохождение военной службы, каждый из которых предусматривает четко определенный срок.

Ранее в Минобороны заявляли, что в соответствии с поручением президента Украины до конца 2026 года планируется поэтапное увольнение военнослужащих, находящихся в рядах ВСУ с 2014 и 2022 годов.

Кроме того, в начале мая Владимир Зеленский объявил о подготовке механизма постепенного увольнения мобилизованных. Для этого он поручил укрепить контрактную систему, чтобы начать демобилизацию военных по установленным временным критериям.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Михаил ФедоровВооруженные силы УкраиныДемобилизация