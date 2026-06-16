"Демобилизуют" даже с контрактом? В Минобороны указали на важный момент

Он отметил, что, если военный служит с 2022 года и услышал, что начнется в каком-то формате увольнения со службы, но не знает при этом, "демобилизуют" ли его, он может подписать контракт на 24 месяца.

"И если вы попадете под увольнение в ноябре или декабре, то действие указа президента будет иметь первостепенное значение. Несмотря на то, что вы подписали контракт", - пояснил Федоров.

В то же время он рассказал, что определять, кого именно из военных увольнять, будет Генштаб на основе данных о количестве боевых выходов и сроках службы.

"Мы создадим калькулятор. Каждый военнослужащий сможет посмотреть, в каком месяце он может попасть (под увольнение со службы - ред.)", - отметил министр обороны.

Напомним, Михаил Федоров сообщил, что с 15 июня граждане могут заключать один из трех видов контрактов на прохождение военной службы, каждый из которых предусматривает четко определенный срок.