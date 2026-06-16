"Демобілізують" навіть з контрактом? В Міноборони вказали на важливий момент

Українські військові, які служать з 2022 року і не знають, чи будуть демобілізовані, можу скористатись новими контрактами.

Про це розповів міністр оборони Михайло Федоров, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю ТСН .

Він зазначив, що, якщо військовий служить з 2022 року і почув, що почнеться у якомусь форматі звільнення зі служби, але не знає при цьому, чи його "демобілізують", він може підписати контракт на 24 місяці.

"І якщо ви потрапите під звільнення у листопаді чи грудні, то дія указу президента буде мати першочергове значення. Попри те, що ви підписали контракт", - пояснив Федоров.

Водночас він розповів, що визначати, кого саме з військових звільняти, буде Генштаб на основі даних про кількість бойових та терміни служби.

"Ми зробимо калькулятор. Кожен військовий зможе подивитися, в який місяць він зможе потрапити (під звільнення із служби - ред.)", - зазначив міністр оборони.

Нагадаємо, Михайло Федоров повідомив, що з 15 червня громадяни можуть укладати один із трьох видів контрактів на проходження військової служби, кожен із яких передбачає чітко визначений строк.