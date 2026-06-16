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"Демобилизуют" даже с контрактом? В Минобороны указали на важный момент

22:55 16.06.2026 Вт
2 мин
Кто будет определять, кого уволят с военной службы?
aimg Валерий Ульяненко
"Демобилизуют" даже с контрактом? В Минобороны указали на важный момент Фото: украинские военные (Виталий Носач, РБК-Украина)
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Украинские военные, которые служат с 2022 года и не знают, будут ли демобилизованы, могу воспользоваться новыми контрактами.

Об этом сообщил министр обороны Михаил Федоров, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью ТСН.

Он отметил, что, если военный служит с 2022 года и услышал, что начнется в каком-то формате увольнения со службы, но не знает при этом, "демобилизуют" ли его, он может подписать контракт на 24 месяца.

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"И если вы попадете под увольнение в ноябре или декабре, то действие указа президента будет иметь первостепенное значение. Несмотря на то, что вы подписали контракт", - пояснил Федоров.

В то же время он рассказал, что определять, кого именно из военных увольнять, будет Генштаб на основе данных о количестве боевых выходов и сроках службы.

"Мы создадим калькулятор. Каждый военнослужащий сможет посмотреть, в каком месяце он может попасть (под увольнение со службы - ред.)", - отметил министр обороны.

Напомним, Михаил Федоров сообщил, что с 15 июня граждане могут заключать один из трех видов контрактов на прохождение военной службы, каждый из которых предусматривает четко определенный срок.

Ранее в Минобороны заявляли, что в соответствии с поручением президента Украины до конца 2026 года планируется поэтапное увольнение военнослужащих, находящихся в рядах ВСУ с 2014 и 2022 годов.

Кроме того, в начале мая Владимир Зеленский объявил о подготовке механизма постепенного увольнения мобилизованных. Для этого он поручил укрепить контрактную систему, чтобы начать демобилизацию военных по установленным временным критериям.

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