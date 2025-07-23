Делегація України провела зустріч з Ердоганом перед переговорами з Росією

Українська делегація провела в Анкарі зустріч з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом перед переговорами з російською стороною в Стамбулі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посилання на Telegram-канал голови Офісу президента (ОП) Андрія Єрмака.

У тому ж числі українська сторона мала сьогодні зустріч зі:

"Подякували Туреччині та президенту Ердогану за послідовну політичну і безпекову підтримку України протягом всієї війни з Росією... Також вдячні Туреччині за те, що вони готові надавати переговорний майданчик і сприяти дипломатичним зусиллям, спрямованим на досягнення справедливого і тривалого миру для України", - написав Єрмак.

За словами Єрмака, під час переговорів з Ердоганом:

Третій раунд переговорів України та Росії: що відомо

За останні місяці Україна та Росія вже двічі зустрічалися за переговорним столом, а третій раунд має відбутися сьогодні, 23 липня. Напередодні Зеленський затвердив склад делегації від України, яку очолює секретар Ради національної безпеки та оборони (РНБО) Рустем Умєров.

Як повідомило джерело РБК-Україна, під час переговорів українська сторона має намір порушити питання можливої особистої зустрічі між Зеленським і Путіним. У Москві ж заявили, що така зустріч може відбутися лише після того, як сторони погодять проєкти спільних меморандумів.

Також джерело повідомляло, що частина української делегації прибула до Анкари для окремої зустрічі з турецькою стороною.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.